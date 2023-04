Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): “Anche UE riconosce bontà nostro progetto”

“Alla faccia di Bonelli e gufi vari, oggi arriva l’ufficialità che anche la Commissione europea riconosce la bontà del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Dalla Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T otteniamo, quindi, conferme decisive per le infrastrutture nel nostro Paese, tra tutte l’ok alla proposta della Lega di includere il Ponte nell’attuale regolamento finanziario del CEF2. Un’opera infrastrutturale che collegherà la Sicilia all’Italia e all’Europa, un acceleratore di sviluppo per la mia Calabria e per tutto il Sud. Bene così e grazie al ministro Salvini per dare al meridione l’opportunità che merita”.

Così la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.