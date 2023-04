L’agenda per il Sud del deputato Loizzo guarda alle PMI calabresi: “La loro resilienza passa per il PNRR e l’Europa”

L’agenda per il Sud quella della Parlamentare Simona Loizzo guarda alle Piccole e Medie Imprese: “la loro resilienza passa per il Pnrr e l’Europa”.

L’appuntamento è calendarizzato per sabato 15 Aprile, ore 17 nella sede di Palazzo Arnone a Cosenza, dove il Deputato terrà un Convegno dal titolo “L’Europa per le piccole medie imprese: agevolazioni, opportunità e sfide per il 2023”.

E’ quanto fa sapere in una nota l’Avv. Filomena Falsetta, “Responsabile dei Rapporti del Deputato con gli Organi di Sicurezza”.

Lo scopo è quello di fornire elementi utili sulle soluzioni e sulle risorse previste dai Fondi europei e nazionali nell’ambito della nuova programmazione dell’UE, rivolti a rendere le PMI più resilienti e maggiormente competitive.

L’attività parlamentare del Deputato è orientata sulle missioni più rilevanti del PNRR, come la digitalizzazione, l’innovazione, la competitività, la cultura, il turismo e la transizione ecologica, in quanto leva per accelerare il riequilibrio, la modernizzazione e lo sviluppo le Piccole e Medie Imprese Calabresi, da sempre ritenute dall’On. Loizzo il motore propulsivo dell’economia italiana e calabrese, soprattutto in questo periodo storico caratterizzato dalle difficoltà conseguenziali alla pandemia, risultando le più adatte a fronteggiare le nuove sfide dell’economia mondiale, data la loro struttura flessibile che consente un miglior adattamento alla turbolenza degli attuali scenari mondiali, e , pertanto, meritano azioni che consentano ad esse di affacciarsi e competere sui mercati internazionali.

Tra i passaggi che saranno affrontati nel corso del convegno, il capitale di rischio, il passaggio generazionale, il bilancio sostenibilità e l’impatto Pnrr nelle P.A.

E’ opportuno evidenziare, in questa sede, a proposito di sostenibilità, le trascorse iniziative del Deputato sulla transizione energetica e sul turismo sostenibile, attraverso istanze a livello nazionale e regionale, rivolte ad implementare sistemi di gestione adeguati per un miglioramento della performance ambientale.

Dopo i Saluti dell’On. Simona Loizzo, interverranno il Direttore Generale della programmazione comunitaria e nazionale della Regione Calabria Maurizio Nicolai e il Commissario Lega Calabria

Francesco Giacomo Saccomanno. Le conclusioni saranno affidate all’On. Valentino Grant, Europarlmaentare della Lega – Gruppo ID.

Un’iniziativa attraverso la quale il Deputato della Lega intende trasmettere un messaggio chiaro: “gli strumenti relativi alla nuova politica di coesione e le risorse che verranno messe a disposizione rappresentano un’opportunità decisiva e strategica che occorre cogliere pienamente”.