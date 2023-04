Guerra in Ucraina, la proposta di Loizzo alla Camera: “400 milioni a bambini in difficoltà per il conflitto”

“Una giornata per i bambini vittime delle guerre nel mondo. Ieri pomeriggio alla Camera si è svolta, alla presenza del presidente Lorenzo Fontana, la giornata di sensibilizzazione organizzata da Simona Loizzo, deputato della Lega e componente della Commissione Cultura, coincisa con l’inaugurazione della mostra a cura dell’artista Patrizia Lo Feudo. Un incontro dedicato a Save the Children, l’organizzazione presente in tutti i conflitti internazionali attivi. Presente anche mons Renzo Giuliano, importante testimone del mondo cattolico”.

Lo riferisce una nota diffusa dalla parlamentare calabrese della Lega.

“Sono 400 milioni – afferma Loizzo – i bambini in stato di difficoltà per le guerre e questo nostro incontro, sigillato dalla presenza di un Presidente della Camera attento alle tematiche solidali, è un piccolo contributo per ribadire la crudeltà di ogni guerra. Il nostro appoggio a Save the Children e a tutte le organizzazioni che si battono per la pace e per il sostegno alle persone che subiscono le conseguenze delle guerre, è incondizionato”.

“Crediamo che sia sempre opportuno – aggiunge la deputata – tenere alto lo sguardo sulla banalità del male e su condizioni che ci sembrano distanti perché lontane geograficamente. Non solo in Ucraina ma in decine di Paesi si combatte ogni giorno e la presenza di organizzazioni come Save the Children consente di assistere quotidianamente chi vive in difficoltà e , soprattutto, i bambini, i più innocenti. Con questa manifestazione e con la mostra di Patrizia Lo Feudo che durerà fino al 18 aprile citando Madre Teresa di Calcutta, siamo solo una goccia nell’Oceano ma senza questa goccia l’Oceano sarebbe più piccolo”.