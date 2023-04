Intesa Comune Reggio-Sorical per sistema idrico integrato

È stato sottoscritto nella sede della Cittadella regionale l’accordo tra il Comune di Reggio e la Società Risorse idriche calabresi per il subentro di Sorical nella gestione del servizio idrico integrato. Si tratta di un accordo operativo che vede Reggio primo firmatario tra i grandi Comuni calabresi.

“I comuni che hanno già aderito – ha detto il presidente Roberto Occhiuto nel corso di una conferenza stampa per illustrare i termini dell’intesa – sono circa il 60%. Percentuale maggiore se annoverassi quelli che hanno già manifestato l’intenzione di aderire. Attendo l’adesione del capoluogo di regione e dei capoluoghi di Provincia”.

Quanto al ricorso al Tar presentato da alcuni Comuni, Occhiuto rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto che “non ci preoccupa. La parte della regione più reticente ad assecondare questa riforma mi pare sia quella del crotonese, ma lì c’è un consorzio che ha accumulato molti debiti. Il nostro compito e quello di governare il sistema facendolo funzionare, quindi si tratta di trovare una soluzione sostenibile per i comuni, ma anche per la Regione che non è ‘Pantalone’, non può pagare tutti i debiti fatti dai Comuni e dai Consorzi, sono convinto, però che si troverà una soluzione da qui a breve”.

All’incontro era presente il sindaco facente funzioni di Reggio Paolo Brunetti che ha parlato di “lavoro assiduo, confronto continuo. Quando si mettono da parte polemiche e ideologie opportunistiche – ha aggiunto – i risultati vengono. Per noi, non è un traguardo, ma un punto di partenza. Conosco tutto il sacrificio che c’è dietro a questo accordo che oggi firmiamo e colgo l’occasione per sollecitare qualche mio collega sindaco oggi reticente a seguire il nostro esempio perché, voglio precisare che nessuno deciderà al posto dei sindaci, ma tutto si farà insieme a Sorical”.

“Oggi – ha detto Cataldo Calabretta, amministratore unico di Sorical – mettiamo un ulteriore tassello al processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato atteso da anni in Calabria e mai attuato. Dopo la pubblicizzazione della Sorical e la contestuale uscita della liquidazione, la Calabria ha un gestore industriale completamente pubblico con i Comuni che saranno coprotagonisti di questa nuova fase. Sorical oggi è grado non solo di gestire reti e impianti, ma anche di intercettare i finanziamenti messi a disposizione dell’Ue e dallo Stato per investire in nuovi progetti di efficientamento delle reti. Partiamo dalla città più grande per numero di abitanti e complessità delle opere da gestire. Da tempo siamo operativi, i prossimi mesi saranno importanti e invito i sindaci a non perdere altro tempo in sterili polemiche, i cittadini pretendono, è un loro diritto, un servizio idrico efficiente e moderno, acqua potabile 24 ore al giorno e depuratori a norma e all’avanguardia che non inquinano fiumi e mari. Siamo disponibili a incontrare tutti i sindaci e discutere le esigenze del territorio e sottoscrivere i relativi accordi operativi.

“Questo Accordo operativo – ha sostenuto il direttore generale di Sorical Giovanni Paolo Marati – sottoscritto con il Comune di Reggio rappresenta un importante atto di integrazione tra le competenze di Sorical e quelle del Comune, che gestisce con proprie società il servizio idrico della città. Queste forme di collaborazione e cooperazione consentono di affrontare nel migliore dei modi la graduale transizione verso la gestione unica del servizio idrico integrato, mediante il superamento delle quasi 400 gestioni in economia”.

All’incontro hanno preso parte anche anche l’assessore regionale all’Ambiente Marcello Minenna e il commissario dell’autorità Rifiuti e Risorse idriche (Arrical) Bruno Gualtieri.