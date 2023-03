Camera con cabina armadio, come ricavare lo spazio per realizzarla?

La cabina armadio all’interno della propria camera da letto è una tendenza che sta prendendo sempre più piede nelle case moderne. Non importa l’effettiva metratura dell’abitazione o se la camera da letto sia ampia o stretta, si sta sempre più diffondendo il sogno di un ambiente di questo tipo.

D’altra parte, ormai se ne vedono ovunque, dalle meravigliose cabine delle più blasonate serie TV, fino a quelle delle riviste e dei siti di settore. Se ne possono avere di diversi tipi e nei più disparati stili, chiare, scure, in stile industriale, contemporaneo, a giorno o con armadio e cassettiere. Si può persino pensare di riservare una intera stanza a uso armadio e annetterla alla camera da letto. L’importante è che ci sia. In ogni caso, la camera con cabina armadio è probabilmente il modo ideale e più funzionale per organizzare razionalmente tutto il guardaroba in un unico ambiente, senza correre il rischio di dislocare i propri capi in punti diversi della casa o ancora spostarli in ripostigli esterni, al cambio di stagione.

Come si può collocare però la cabina armadio?

Come già accennato, non sempre lo spazio permette di posizionarla di fronte al letto e riservarle tutte le dimensioni necessarie perché sia ampia e comoda, tuttavia anche nelle stanze più piccole si può ricavare una cabina armadio. Scopriamo insieme come.

Cabina armadio angolare

Di tutte le soluzioni che si possono prendere in considerazione, quella della cabina armadio angolare è la più audace e, allo stesso tempo, più comoda, in cui le dimensioni non consentono di togliere troppo spazio alla camera da letto.

L’idea progettuale è semplice, poiché basta riservare un angolo della stanza, quello più ampio e distante dalla porta d’ingresso, e chiuderlo con una parete in cartongesso e ricavare la propria cabina armadio.

In questo caso l’area della camera da letto cambierà e con lei anche la sua struttura, poiché non sarà più squadrata, ma presenterà una parete diagonale.

Su questa si potrebbe posizionare il letto con i comodini e sfruttare gli altri lati liberi per allestire angoli relax, posizionare poltroncine, piccole mensole o librerie o persino una dormose.

Cabina armadio lineare dietro al letto

La cabina armadio lineare dietro al letto rappresenta la soluzione ideale e anche la più utilizzata per la progettazione di questo ambiente, dove gli spazi lo consentono.

In questi casi la forma della camera non cambia, le pareti restano tutte lineari, semplicemente viene ridotta un pochino l’area, per ricavare lo spazio cabina.

In base alle sue dimensioni si può scegliere di arricchirlo con cassettiere, isole, tolette, pouf, specchi e quanto necessario per renderla confortevole per il cambio abito e la cura dei propri outfit.

Cabina armadio tra camera e bagno

Un’altra soluzione molto funzionale è la predisposizione di una cabina armadio che confini con la camera da letto e il bagno, e che abbia quindi un doppio ingresso, uno riservato all’accesso nella stanza da letto e l’altro al bagno.

Questa formula, spazi permettendo, è perfetta per il cambio, perché permette di entrare direttamente nell’area dedicata al cambio e agli abiti subito dopo la doccia, e viceversa. In questi casi si può decidere di posizionare anche una cesta per la biancheria sporca al suo interno, così da posizionare tutto negli appositi spazi con comodità.