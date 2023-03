Billari su autonomia differenziata: “Logica di insieme non può essere cancellata, sul sistema sanità conseguenze drammatiche”

Il consigliere regionale Antonio Billari ha risposto presente alla convocazione del Consiglio Metrpolitano di Reggio Calabria aperto fortemente voluto dal Sindaco F.F. Carmelo Versace ed è interventuo sul tema dell’autonomia differenziata mostrandosi preoccupato su quello che potrà essere l’impatto di questo provvedimento sul tessuto sociale calabrese «l’ entrata in vigore dell’autonomia differenziata sarebbe devastante in ogni materia e avrebbe conseguenze molto gravi aumentando il dramma che vive la sanità della Calabria».

«Già oggi, le differenze tra le varie Regioni, sia per quel che riguarda i Lea che le strutture e i servizi sanitari mostrano limiti evidenti che lo Stato non è riuscito ancora a riequilibrare” affermal’Ing Billari che prosegue “ differenziare e parcellizzare la sanità da regione a regione avrebbe come diretta conseguenza quella di favorire una vera e propria migrazione sanitaria verso il Nord”.

L’ impianto normativo voluto dalla Lega conclude Billari si palesa come chiaramente discriminatorio verso i territori che registrano storici ritardi strutturali ed economici come la Calabria e come classe dirigente di questo territorio abbiamo il dovere di difendere la necessità di essere garantiti da un sistema sanitario nazionale ed in generale da una logica di insieme che non può essere cancellata per un mero calcolo elettorale.