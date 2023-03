Bevacqua (PD Calabria): “Bene Schlein su partito unitario e pluralista e su posizioni Ucraina chiare”

“Ho ascoltato con grande attenzione ieri sera l’intervista televisiva a ‘Che tempo che fa’ della segretaria Schlein: ho apprezzato la sua volontà di lavorare per un partito unitario e pluralista nonché le sue posizioni chiare sull’Ucraina, sulla difesa della scuola pubblica e del diritto allo studio, sulla necessità di una legge nazionale per il consumo di suolo zero. Importantissima la conferma di una netta opposizione del partito nazionale all’autonomia differenziata. Bene”.

Così il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale della Calabria, Mimmo Bevacqua.