Ex stagisti, ex borsisti, ex supporto L.28/2008: “Da tre mesi a casa. Richiesti con urgenza dalla Regione Calabria ed ora sotto scacco di Azienda Calabria Lavoro”

“Non avremmo mai pensato in tutti questi anni di lungo precariato di dover procedere a mezzo stampa al fine di meglio chiarire i presupposti di fatto e, perché no, anche di diritto sottesi alla nostra peculiare vertenza lavorativa. Non è mai stato nel nostro stile adottare tali atteggiamenti, tanto meno ricorrere a mezzi di accesa protesta, scioperi, manifestazioni e/o azzardate dichiarazioni.

Tuttavia a tre mesi dalla scadenza contrattuale, di cui al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, progetto a titolarità regionale e in capo ad Azienda Calabria Lavoro, ci corre l’obbligo di rappresentare e talvolta smentire fatti e circostanze, corredati dagli atti emanati, che di fatto hanno determinato nell’indifferenza generale la fuoriuscita di uno dei bacini storici di precariato della Regione Calabria e successivamente dall’ente strumentale della stessa.

Apprendiamo con stupore, tra l’altro da un comunicato diramato nei giorni scorsi dalla FP CGIL e CISL Calabria, che anche la soluzione tampone pensata per noi (ovvero 6 sei mesi contrattuali attraverso nuova procedura di reclutamento sul progetto del Piano di Potenziamento dei CPI) pare essere in stallo o quanto meno oggettivamente in grave ritardo, tanto più alla luce di una deliberazione di giunta e successivo decreto del dipartimento Lavoro, emanati entrambi a dicembre 2022. Nonostante la nomina del Commissario di Azienda Calabria Lavoro, dott. Lucio Dattola, avvenuta a gennaio u.s., e le indicazioni prodotte con atti della Giunta regionale e del Dipartimento, ad oggi chiediamo quali siano i motivi ostativi che stanno vanificando il reintegro del personale in seno ad un Progetto già definito e necessario per l’espletamento delle attività in essere presso l’Amministrazione regionale. Sei mesi contrattuali che tardano a partire e che allo stato non

contemplano risoluzioni efficaci alla nostra condizione di precariato.

Preliminarmente alla specifica declinazione delle motivazioni addotte dagli Scriventi, per dovere di cronaca è necessario, seppur brevemente, ripercorrere il percorso selettivo, formativo e lavorativo intrapreso per noi proprio dagli organi legislativi ed esecutivi della Regione Calabria. Correvano gli anni 2008 e 2011.

Ricorderanno in molti il clamore mediatico. La nuova classe dirigente della pubblica amministrazione calabrese. Selezionati con appositi Avvisi Pubblici dal Consiglio Regionale della Calabria (ex Programma Stage) e dalla SDA Bocconi e Business Luiss School attraverso un protocollo d’intesa con la Regione Calabria (ex Borsisti) perché i migliori. Giovani laureati con 110 e lode, rientrati in Calabria dalle disparate università italiane, formati con master ad hoc, lautamente pagati con fondi comunitari, che hanno creduto, lavorando con serietà e dedizione, al progetto del piano di ammodernamento dell’amministrazione regionale. A vario titolo e per anni siamo stati in utilizzo presso Comuni, Province, Regione, Enti strumentali, Agenzie Regionali, fino a confluire, insieme ai lavoratori Ex supporto Legge 28, nel Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, affidato ad Azienda Calabria Lavoro. Abbiamo affrontato tutti gli step del precariato lavorativo: tirocini post formazione, borse di studio, borse lavoro, co.co.co., tempo determinato, proroga in deroga assistita. Abbiamo rinunciato a tutto. Abbiamo rinunciato anche ad esercitare la libera professione. Abbiamo, insomma, rinunciato a fare altro per restare nella nostra Calabria. Abbiamo dato alla nostra terra le nostre migliori capacità professionali nei migliori anni della vivacità intellettuale di un individuo.

Evidentemente però non è bastato. Ad oggi, infatti, l’unico bacino di lavoratori precari rimasti fuori e forse anche laureati siamo noi. Dal 10 dicembre scorso siamo ufficialmente in Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego). Nello stesso periodo in cui i nostri contratti sono scaduti sia dal Consiglio regionale che da Azienda sono state trovate soluzioni per tanti altri bacini di precariato. Perché non per noi? Interrogativo che

nasce spontaneo, tanto più a seguito della mancata attuazione dei dettami di una norma nazionale, meglio nota come emendamento Cannizzaro, che si presentava alla stampa nazionale e regionale come uno strumento specifico finalizzato al superamento del precariato. Nonostante le numerose rassicurazioni ricevute nel corso di incontri formali e interlocuzioni informali avuti con i rappresentanti politici ed amministrativi regionali, sono state inficiate le finalità previste dalla stessa norma nazionale con la pubblicazione di un Avviso Pubblico, richiesto dalla Regione Calabria secondo specifiche indicazioni date alla

Funzione Pubblica per l’assunzione di 113 istruttori direttivi amministrativi finanziari e tecnici.

Appare doveroso, altresì, sottolineare l’amarezza provata nel constatare che le procedure concorsuali espletate dalla Regione Calabria per i Centri per l’Impiego, hanno visto l’esclusione dalle stesse procedure concorsuali di buona parte dei lavoratori di cui allo specifico bacino del Piano di Potenziamento, poiché l’Amministrazione regionale ha ritenuto i nostri profili professionali e culturali non confacenti alle funzioni e competenze previste dal Piano, nonostante lo stesso sia stato oggetto di specifico contratto per 36 mesi con

un costo del personale sul Progetto pari a 22 milioni di euro di fondi ministeriali. Appare difficile, pertanto, comprendere il perché dell’esclusione dal concorso Centri per L’Impiego della Regione Calabria di profili professionali formati e stabilmente impiegati nel Piano e che ha causato un danno da perdita di chance, ovvero il mancato accesso a concorso (3 procedure concorsuali di cui 2 Cat giuridica D a tempo determinato, 1 Cat giuridica D a tempo indeterminato) ad almeno 40 unità lavorative su 106. Appare ancora più difficile

comprendere, come sia stato possibile, di contro, trovare come requisito di ammissione al Concorso regionale emanato dalla Funzione Pubblica per il profilo di Istruttore direttivo-finanziario la laurea in Scienze delle Religioni e, perseverando nell’errore escludere nuovamente due dei profili professionali del bacino.

Oltre il danno anche la beffa. Vi è di più. La suddetta procedura concorsuale esclude un profilo di categoria C, per come invece già previsto dalla misura ministeriale concordata con la Regione Calabria ai fini della stabilizzazione del nostro precariato.

Occorre, infatti, chiarire una volta per tutte che l’avviso di reclutamento indetto dalla Funzione Pubblica per la Regione Calabria, non è di certo per noi. La ratio legis sottesa all’emendamento cosiddetto Cannizzaro è stata totalmente disattesa. Nessuna riserva di posti. Nessuna procedura semplificata. Nessun titolo di preferenza. Un semplice conteggio ex post (ovvero previo superamento di scritto, orale, orale in inglese) dei

titoli di servizio. Niente di più. Infatti, il bando di concorso avrebbe dovuto essere strutturato diversamente poiché oltre a non prevedere alcune lauree necessarie per la partecipazione di tutto il bacino, certamente non offre condizioni di tutela largamente concordate (in tavoli istituzionali di concertazione sindacale) e che comporta una alea di incertezza che rischia di mandare in fumo anni e anni di lavoro.

Rassicurazioni avute non solo dai rappresentanti politici regionali ma anche dal firmatario

dell’emendamento, on. Francesco Cannizzaro che ha sempre oltremodo rassicurato sullo spirito della legge e sulla applicazione della stessa al nostro status. Dichiarazioni rese pubbliche sulla stampa regionale, visibili ancora oggi e non oggetto di possibili fraintendimenti, in cui si esultava per il risultato raggiunto, ovvero la stabilizzazione dei precari di Azienda Calabria Lavoro. Siamo passati di colpo dalle congratulazioni ricevute in

Cittadella regionale per l’approvazione dell’emendamento e conseguente stabilizzazione allo stato non di precari di lusso ma di disoccupati di lusso”.

Così in una nota i lavoratori di cui al Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, appartenenti ai bacini “Ex Stagisti/Ex Borsisti/Ex Supporto L.28”.