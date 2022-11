Reggio Calabria, De Francesco (FdI): “Su consigliere supplente, polemiche assurde”

“Le polemiche del centrosinistra sul disegno di legge regionale che prevede la supplenza per i consiglieri assessori sono sterili, assurde e ingiustificate”.

Lo afferma Luciana de Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale.

“Non ci sarà nessun aumento di spesa come falsamente dice parte di opposizione – aggiunge De Francesco – e non si tratta di un provvedimento incostituzionale, giacché sì interviene con una legge ordinaria. La norma che andremo ad approvare è presente in altre Regioni e serve a separare la funzione legislativa da quella governativa senza comportare costi aggiuntivi. Insistere su temi antipolitici per cercare di carpire consenso è un atteggiamento profondamente sbagliato e riduttivo che nella fattispecie non tiene conto di diversi fattori”.

“Consentire la supplenza – sostiene ancora De Francesco – agevola il lavoro nelle commissioni e restituisce piena funzionalità all’assemblea legislativa, per cui queste polemiche sono semplicemente il frutto di retaggi demagogici, senza alcun senso”.