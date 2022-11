Archeologia, Occhiuto: “Grande scoperta a San Casciano, ma Bronzi di Riace rappresentano un primato assoluto”

“Grande scoperta quella dei 24 Bronzi di San Casciano dei Bagni, in Toscana: ne sono felicissimo. Dopo, però, quella dei Bronzi di Riace, che rappresentano un primato assoluto e dovrebbero essere un attrattore culturale non soltanto per la mia Regione, ma per tutto il Paese. È un peccato che a distanza di 50 anni non lo siano ancora diventati”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo ad “Agorá”, su Rai 3.

Per Massimo Osanna, direttore generale dei musei del Mic quella avvenuta in Toscana è “la scoperta più importante dai Bronzi di Riace”. Protetto per 2300 anni dal fango e dall’acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione