Elezioni, Partito Animalista – UCDL – 10 volte meglio: la lista dei candidati per la Calabria

“Presenti sotto il simbolo di una coalizione di 3 partiti “PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO” , i candidati alla Camera dei deputati provenienti da diverse realtà associative prendono voce in queste elezioni grazie ad un accordo col presidente Enrico Maria Bozza del Partito #10voltemeglio.”

“Una lista esente della raccolta firme di cui gode il partito 10 Volte Meglio, gruppo presente in componente nella Legislatura in scadenza. Attori protagonisti della lista sono uomini e donne del mondo associativo in lotta da mesi contro le aberrazioni governative, contro la discriminazione e il clientelismo, per la rivalorizzazione del nostro sud, il ripristino dei diritti umani, dei disabili, delle PMI e nel rispetto della libertà di espressione e indipendenza del giornalismo. Il 25 Settembre deve essere un giorno di liberazione, il giorno tanto atteso dal popolo, un giorno di speranza verso un nuovo ordine basato sulla libera determinazione dei cittadini di scegliere il proprio destino e di avere voce in capitolo. Uomini e donne che da sempre trascorrono giorni e notti a fare ciò che il governo dovrebbe fare: garantire il diritto alla salute, al lavoro, alla dignità personale, alla morte e soprattutto alla verità. Noi candidati in Calabria teniamo a dire al popolo che ci siamo e che nonostante il silenzio della stampa nazionale, teniamo a far presente al popolo che la Calabria c’è, e che i suoi candidati continueranno a battersi per salvare il paese da chi lo vuole distruggere, adesso e nonostante i risultati. Un giorno i Nostri figli sapranno la verità e noi che siamo del popolo continueremo incorruttibili anche con la nostra vita a proteggere ciò che è nostro.”