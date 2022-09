Tis Calabria, Gentile (FI): “Bene Giunta su tirocini di inclusione sociale, adesso impegno di tutti per futuro meno incerto”

“Con la proroga per un altro anno dei percorsi di Tirocini di inclusione sociale, approvata ieri dalla Giunta regionale, guidata dal presidente Occhiuto, si chiude un periodo caratterizzato da polemiche e da incertezze per il futuro di oltre 4.300 persone che da anni garantiscono un supporto essenziale per molti enti regionali.

Una boccata d’ossigeno per tante famiglie, molte delle quali possono contare solo su questa fonte di reddito.

Sono sicuro che il presidente Occhiuto, nell’arco di questi dodici mesi, troverà le soluzioni per mettere fine a questa sacca di precariato formata da operatori che svolgono attività assolutamente indispensabili per la funzionalità di molti servizi.

Ma tutti dobbiamo impegnarci, in Regione e nel Parlamento nazionale, per costruire per loro un futuro meno incerto”.

Lo afferma in una nota Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia.