2.113 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria. 3 vittime

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.382.958 (+6.933).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 462.441 (+2.113) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.880 (63 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.808 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 68.822 (68.485 guariti, 337 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 40.308 (125 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40.180 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88.522 (87.355 guariti, 1167 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.431 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.408 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43.407 (43.169 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.091 (85 in reparto, 4 in terapia intensiva, 14.002 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 151.531 (150.726 guariti, 805 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.012 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.992 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.493 (40.317 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 481 POSITIVI DI CUI 15 FUORI REGIONE.

L’ASP di Cosenza comunica 909 nuovi soggetti positivi di cui 39 fuori regione

Nelle ultime 24 ore si segnalano 3 decessi. Aumentano di 2 unità i ricoveri in rianimazione. Scendono di altrettante unità quelli in reparto. Tassò di positività oltre il 30%.