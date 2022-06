In Calabria 1.019 nuovi contagi da Coronavirus e 2 morti

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3169044 (+5.036). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 397381 (+1.019) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 20,23%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 31.606 (+66 rispetto a ieri); di questi, 31.447 sono in isolamento (+64 rispetto a ieri), 157 ricoverati (+3 rispetto a ieri), e 2 in rianimazione (-1 rispetto a ieri). Oggi si registrano nella regione 951 guariti, che portano il numero complessivo a 363.138, e 2 morti, per un totale di 2.637 deceduti dall’inizio della pandemia.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3346 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3302 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59058 (58740 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23542 (51 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23490 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 81475 (80360 guariti, 1115 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 756 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 742 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40810 (40578 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2452 (42 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2410 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 143209 (142423 guariti, 786 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 843 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 836 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39183 (39010 guariti, 173 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 238 positivi di cui 2 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 8 nuovi casi a domicilio.