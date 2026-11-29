Si è conclusa nel peggiore dei modi la sfida alla Scandone di Avellino tra Vision Sports e Pirossigeno Cosenza. Avanti di tre punti a 45 secondi dalla sirena finale, dopo una gara (quasi) sempre sotto, i rossoblù si lasciano ipnotizzare dagli irpini, non riescono a tenere palla fino alla fine e la quindicesima bomba in tabellino della Vision Sports, allo scadere, definisce il 94-92 finale. Troppo molle, la squadra di Carolillo. Sempre in affanno. Altro che zone alte della classifica! Se l’atteggiamento rimane questo, la strada si fa in salita, eccome.

La cronaca della partita

La Pirossigeno parte meglio e nei primi minuti prova a scappare, trascinata da Miše Diminić. La Vision risponde con il tiro da fuori, ribalta il punteggio e chiude avanti il primo quarto 27-22. Nel secondo, i rossoblù smarriscono completamente la mira dall’arco, Martino Falappi prende per mano i padroni di casa e all’intervallo il distacco arriva a 12 punti. Con i Lupi capaci di mettere a tabellino soltanto 10 miseri punti. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Carolillo cambia passo. Ginefra, Festinese, Diminic e Sirakov suonano la carica. Diminić continua a colpire, arrivano anche le triple e il ritardo si riduce fino a tre punti, ma nonostante la verve ritrovata, il gioco dei cosentini va avanti a forza dell’iniziativa dei singoli. Dalla sponda avellinese, invece, Andrea Bianco si scatena nel terzo quarto, tiene avanti la Vision all’ultima pausa chiudendo il parziale con l’ennesima tripla 65-59. L’ultima frazione è un inseguimento. Diminić e Georgi Sirakov firmano la rimonta, la Pirossigeno aggancia gli avversari e nel finale passa a condurre, lasciando per strada qualche tiro libero di troppo. A 45 secondi dalla sirena i rossoblù sono avanti di tre lunghezze. Gli ultimi possessi non vengono gestiti con lucidità e la Vision trova allo scadere la tripla del 94-92. Ma questa l’abbiamo già raccontata…

Tabellini

Vision Sports Avellino: Schiavone A. 3, Schiavone G. 7, Spagnoli 7, Bianco 21, Falappi 17, Grieco 14, Sciacca 6, Borea 6, Ferraro 13.

Coach: Alfonso Senatore.

Pirossigeno Cosenza: Carofiglio, Rubino 2, Ginefra (k) 4, Sirakov 19, Montemurro, Festinese 22, Diminić 38, Madrigrano, Guido 7, Shvets.

Coach: Sergio Carolillo. Secondo: Manu Gallo.

Dichiarazioni di coach Sergio Carolillo e Mise Diminic

Carolillo, da mercoledì gioca solo chi difende

Il coach della Pirossigeno non fa sconti. Il 94-92 di Avellino è frutto di un atteggiamento sbagliato, rimbalzi concessi e 15 triple subite. Contro Pollino servirà un altro atteggiamento

Prima della trasferta di Avellino, Sergio Carolillo aveva chiesto alla squadra una cosa soltanto. Difendere! Al PalaDelMauro, la Pirossigeno Cosenza ha segnato 92 punti, 38 dei quali firmati da Miše Diminić. La Vision Sports ne ha segnati 94, con la quindicesima tripla della partita arrivata allo scadere. Il dopogara del coach parte esattamente da lì. «È stata un’altra pessima partita, abbiamo subito 94 punti – dice –. Avevamo chiesto una sola cosa: difendere. Evidentemente non siamo stati capaci di tenere gli uno contro uno e di impedire agli avversari di prendere rimbalzi». Nelle parole di Carolillo la tecnica viene dopo. Il punto vero, per lui, è lo spirito con cui i Lupi sono scesi in campo, ed è su questo che insiste senza giri di parole. «La cosa peggiore è stato l’atteggiamento: loro hanno avuto molta più voglia di vincere e di andare a rimbalzo. Il resto è una conseguenza». Anche le 15 triple concesse, nella sua lettura, nascono dalla stessa radice. «Abbiamo subito 15 triple: certo, quei tiri bisogna anche segnarli. Se continui a lasciare agli avversari la possibilità di tirare con i piedi per terra, diventa tutto più facile. Per loro, naturalmente». L’ultima parte del ragionamento suona come un cambio di regole interne. Il tecnico mette da parte il dato dei punti segnati e indica alla squadra un unico metro di giudizio per guadagnarsi il campo. «Dimentichiamoci l’attacco: dalla prossima partita bisogna difendere. Se dobbiamo prendere 94 punti, li prendiamo giocando come dico io. Chi non difende non gioca e resta seduto in panca». Un messaggio rivolto a tutto il gruppo, dai senior ai più giovani, che arriva alla vigilia di una settimana che non concede pause. Mercoledì 2 dicembre, alle 19, al PalaPirossigeno arriva la Pollino Basket, una delle squadre più solide del girone anche nella propria metà campo. Sabato 5 dicembre i rossoblù saranno di scena a Gragnano.

Diminić, il peso della difesa

Il centro croato firma 38 punti al PalaDelMauro e indica la strada dopo il 94-92 con la Vision: attenzione dal primo minuto e rispetto per ogni avversario

Trentotto punti. Miše Diminić li ha segnati al PalaDelMauro tenendo la Pirossigeno Cosenza in partita fino all’ultimo possesso, e nel dopogara non li nomina nemmeno una volta. Il suo racconto del 94-92 con cui la Vision Sports ha superato i Lupi parte dall’altra metà del campo. «Oggi abbiamo difeso male, soprattutto nel primo tempo – afferma il centro croato –. Nella ripresa siamo migliorati, ma nel frattempo i nostri avversari avevano preso fiducia e trovato il ritmo. A quel punto è stato difficile recuperare». La lettura coincide con quella del suo allenatore. La partita, per Diminić, si è decisa nei primi 20 minuti, quando gli irpini hanno potuto prendere le misure al canestro senza trovare resistenza. La rimonta della ripresa ha riportato i rossoblù a contatto, senza riuscire a cancellare quanto accaduto prima. «Siamo riusciti a rientrare in partita nell’ultimo minuto, poi nella confusione degli ultimi secondi abbiamo commesso degli errori e loro hanno segnato una tripla decisiva». Dalla sconfitta, uno dei giocatori più esperti del gruppo ricava una lezione che va oltre la singola serata. Ogni partita, sostiene, va affrontata con la stessa serietà, a prescindere dal nome e dall’età di chi sta dall’altra parte. «Dobbiamo difendere con attenzione fin dal primo minuto e prendere sul serio ogni partita. Anche quando affronti ragazzi di 15 anni, se li sottovaluti non vinci. L’attacco è importante, la difesa fa la differenza e ti permette di vincere le partite».

La prima occasione per mettere in pratica quelle parole arriverà mercoledì 2 dicembre, alle 19, al PalaPirossigeno, nel derby contro la Pollino Basket. Ma non sarà facile…