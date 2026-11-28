Il giovane talento israeliano approda a Reggio Calabria per la sua prima esperienza in Italia. Coach Cugliandro: «La Nazionale israeliana punta tantissimo su di lui. È un attestato di stima e fiducia che ci onora e ci responsabilizza».

Nuovo innesto in casa Vumbaca Reggio Bic. La società amaranto ufficializza l’arrivo di Natan Boujnah, giovane talento israeliano che si appresta a vivere la sua prima esperienza nel campionato italiano di basket in carrozzina, entrando a far parte del roster reggino per la stagione in corso.

Un’operazione nata dal lavoro di scouting di coach Antonio Cugliandro, che, dopo la partenza di Magenheim, ha individuato in Boujnah un profilo particolarmente interessante, soprattutto per le sue qualità tecniche e per gli importanti margini di crescita. Un investimento sul futuro, in linea con la filosofia della società, da sempre attenta alla valorizzazione dei giovani atleti e alla costruzione di un gruppo capace di crescere dentro e fuori dal campo.

A presentare il nuovo acquisto è proprio coach Cugliandro, che sottolinea il valore dell’operazione e la fiducia ricevuta dalla realtà israeliana:

«Natan è un giovanissimo talento su cui la Nazionale israeliana punta tantissimo. Voglio ringraziare l’ILAN RG Wheelchair Basketball Club e coach Lior Dror, Commissario Tecnico della selezione israeliana, per averci affidato uno dei loro prospetti più interessanti: per noi è un attestato di stima e di fiducia che ci onora e ci responsabilizza».

Parole che testimoniano l’importanza dell’arrivo di Boujnah, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche per il riconoscimento internazionale che questa operazione rappresenta per il progetto sportivo della Vumbaca Reggio Bic.

Il giocatore israeliano arriva a Reggio Calabria con grande entusiasmo e tanta voglia di mettersi a disposizione della squadra. La sua prima priorità sarà ambientarsi nel nuovo contesto, conoscere i compagni, lo staff tecnico e le dinamiche dello spogliatoio, per diventare progressivamente parte integrante del gruppo amaranto.

«Sono davvero entusiasta di fare questo passo. Sarà la mia prima esperienza in Italia e non vedo l’ora di entrare a pieno ritmo nella squadra, di conoscere da vicino i ragazzi nello spogliatoio e lo staff tecnico e di iniziare a lavorare insieme in campo. Per me è importante ambientarmi senza problemi, dare il massimo in ogni allenamento e partita e diventare parte integrante della dinamica di squadra», ha dichiarato Boujnah.

Il nuovo arrivato è consapevole del livello del campionato italiano, una competizione che considera particolarmente impegnativa per intensità, velocità e fisicità. Un torneo nel quale serviranno concentrazione, lucidità e continuità per tutti i 40 minuti, confrontandosi con avversari di valore e partite spesso equilibrate.

Tra gli aspetti che hanno contribuito a rendere particolarmente interessante la scelta di Reggio Calabria c’è anche la partecipazione della Vumbaca Reggio Bic all’EuroCup. Un palcoscenico internazionale che offrirà a Boujnah l’opportunità di misurarsi con differenti realtà e stili di gioco, proseguendo il proprio percorso di crescita anche dopo le esperienze maturate con la nazionale israeliana.

«Oltre al campionato nazionale, la partecipazione all’EuroCup è un’altra grande attrattiva per me: è una grande opportunità per confrontarmi con diversi stili di gioco e migliorare ulteriormente il mio gioco dopo l’esperienza con la nazionale israeliana».

Boujnah conosce già il nome di Reggio Calabria e la presenza della società amaranto nel panorama del basket in carrozzina italiano ed europeo. Una realtà che rappresenta un punto di riferimento importante, ma che il giocatore vuole conoscere soprattutto attraverso l’esperienza diretta, entrando in contatto con le persone e i valori che caratterizzano il club.

«Conosco il nome di Reggio Calabria e del club nell’ambito del basket in carrozzina italiano, e so che è un programma con una forte presenza sia in Italia che in Europa. Al momento la mia priorità è conoscere le persone, i valori del club e il suo funzionamento in prima persona. Non ho ancora seguito nel dettaglio tutte le prime partite della stagione, ma mi sto impegnando e non vedo l’ora di iniziare».

L’arrivo di Natan Boujnah rappresenta dunque un nuovo tassello nel percorso della Vumbaca Reggio Bic, che continua a lavorare per consolidare il proprio roster e affrontare con ambizione i prossimi impegni stagionali, tra campionato ed EuroCup.

Un innesto giovane, di prospettiva e con importanti motivazioni, sul quale coach Cugliandro e la società hanno deciso di puntare, raccogliendo anche la fiducia di una realtà importante come quella del basket in carrozzina israeliano.

Per Boujnah comincia adesso una nuova avventura, tra la scoperta del campionato italiano, l’inserimento nel gruppo amaranto e il palcoscenico europeo. La parola passa al parquet, dove il giovane talento israeliano avrà l’opportunità di dimostrare tutto il proprio valore e continuare a crescere con la maglia della Vumbaca Reggio Bic.