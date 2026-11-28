La Ribera Knights si presenta a questo appuntamento con tutte le carte in regola. Neopromossa dal cuore caldo, è una competitor seria per la promozione in B2. Il tiratore marchigiano Scavolini è la punta di diamante del roster, mentre Frolov, ex Gela, offre forza e sostanza sotto le plance. Coach M’sakni, confermato alla guida della squadra, può vantare sulle triple di un altro ex Gela, al Castnea nella passata stagione Kabir Husam, i centimetri di Petrushevski, l’atletismo di Niang e la regia dinamica dell’ex Benny Epifani. Cuffaro è una garanzia, così come Bellavia, Addalia e Trupia: certezze assolute per un gruppo che finora ha comandato il ranking insieme a Castanea e Alfa.