Non arriva ancora la prima vittoria stagionale per la Vumbaca Reggio Bic, che incassa un’altra sconfitta contro Porto Torres. Una gara difficile, nella quale le reggine hanno comunque mostrato segnali di reazione, soprattutto nel secondo quarto, riuscendo a recuperare uno svantaggio di 15-16 punti e a ritrovare la parità. Un momento positivo che, però, non è bastato per cambiare l’inerzia della partita.

A tracciare un bilancio della prestazione è Ilaria D’Anna, giocatrice e presidente del club, che non nasconde le difficoltà incontrate dalla squadra: «È stata abbastanza tosta, in quanto sapevamo con chi ci saremmo scontrati».

Il maggiore rammarico riguarda proprio il momento in cui la Vumbaca Reggio Bic era riuscita a rimettere in equilibrio la partita. «A un certo punto i miei stessi compagni hanno lasciato un po’ andare la partita quando avevamo già recuperato 15-16 punti di differenza. Pensavo che avrebbero reagito ancora con più adrenalina e con più voglia di realizzazione, di portare a casa questa partita. Invece c’è stato proprio un calo, quindi bisogna ancora migliorare».

Parole che rappresentano anche un invito rivolto al gruppo a credere maggiormente nelle proprie potenzialità. «Devono credere nelle proprie capacità quando si entra in campo. È vero che ti scontri con una squadra importante, ma nel campo devi dare dimostrazione di quello che sei, di quello che hai imparato e di come gestisci una carrozzina. Perché sì, è importante la difesa, ma anche la realizzazione. Abbiamo avuto qualche problema anche di comunicazione tra compagni e si è visto».

Non soltanto le difficoltà offensive, dunque, ma anche alcune incertezze nella gestione dei rimbalzi e nelle dinamiche di gioco. «Poi comunque si è riuscito ad aggiustare il tiro, però c’è stato un calo», ha aggiunto D’Anna, già proiettata verso il prossimo impegno.

La squadra sarà chiamata a reagire in trasferta, con una settimana di lavoro intensa per preparare la gara e provare a invertire la rotta: «Si pensa alla prossima, forse con più voglia di voler vincere a questo punto. Si lavorerà intensamente questa settimana».

Per ritrovare la strada servono soprattutto lavoro, equilibrio e compattezza. Un compito che coinvolge l’intero gruppo e lo staff tecnico: «Deve lavorare molto il coach, bisogna spronare i compagni nel trovare il giusto equilibrio in campo, e se non si dà forza tra compagni è difficile vincere le partite. È vero, questa partita dall’altro lato del campo abbiamo realizzato poco, i canestri non volevano entrare, si è visto, però come si dice non si molla mai».

Dalla dirigenza arriva, intanto, un messaggio di vicinanza e fiducia nei confronti della squadra e dello staff: «Siamo consapevoli del momento delicato, ma crediamo in questa squadra e nel lavoro dello staff. Serve continuare a lavorare con intensità e ritrovare quello spirito di gruppo che è il nostro punto di forza. La vittoria arriverà attraverso l’impegno di tutti».

La Vumbaca Reggio Bic è dunque chiamata a ripartire dal lavoro quotidiano, dalla fiducia nei propri mezzi e dalla capacità di restare unita anche nei momenti più complicati. La stagione è ancora lunga e il prossimo appuntamento in trasferta rappresenterà un’importante occasione per cercare una reazione. Perché, come ricorda Ilaria D’Anna, non si molla mai.