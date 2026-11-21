Una vittoria che fa bene al cuore e al morale. La
seconda vittoria della Sideco Basketball Lamezia è arrivata in un Palagatti ormai
abituato a ricevere il numero crescente di tifosi, nella serata di giovedì 19 novembre
per il recupero della terza giornata del campionato di DR1, contro una mai stanca e
sempre all’erta Scuola Basket Viola. 55-52 il punteggio finale sul tabellone.
I lametini hanno affrontato con grande incisività il primo quarto ma zoppicando nel
secondo, soprattutto a causa di una serrata difesa a zona reggina che ha lasciato
poco spazio ai colpi dei padroni di casa. Gli ultimi due quarti sono stati caratterizzati
da un forte equilibrio e dalla costante e tenace difesa gialloblu che ha mantenuto
alta la concentrazione nonostante la grande pressione della Sbv.
«È stata una gara che ci ha un po’ risollevati – ha detto coach Davide Piccione. Non
veniamo da un ottimo periodo e sicuramente in attacco stiamo ancora facendo fatica,
mentre in difesa siamo migliorati, come si è visto a Soverato e contro Lumaka.
Dobbiamo cercare di segnare di più, però i margini di miglioramento si iniziano a vedere.
Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, giocare partita per partita».
Passo dopo passo, partita dopo partita. Una gara affrontata con la sete di vittoria,
grazie al sempre fondamentale lavoro di squadra e alle capacità di far emergere e
riemergere le personalità di ogni componente: top scorer della partita un solido
Verso con 17pt, seguito da Capuani 13 e Chiarella 10.
Lamezia reagisce e ruggisce, pronta alla prossima partita da affrontare con reattività,
precisione e lavoro di squadra.
Prossima gara: domenica 29 novembre, ore 19.00, vs Botteghelle Basket al PalaGatti
di Lamezia Terme.
Sideco Basketball Lamezia vs Scuola Basket Viola 55-52 (21-10, 9-17- 12-11, 13-14)
Sideco: Augello, Chiarella 10, Molinaro 9, Capuani 13, Bova S. 3, Diano 1, Bova L., Verso
17, Lazzarotti 1, Carchedi, Miscimarra 1, Giuliano. All. Piccione. Ass. Scozzese
SBV: Ielo 11, Freno 10, Sant’Ambrogio 2, Votano, Pucinotti 2, Iannò 6, Consolo, Rizzieri
13, Nucera 2, Russo 6, Barreca, Corsaro. All. Cap. Consolo.
La Sideco Basketball Lamezia supera la Scuola Basket Viola: 55-52
Una vittoria che fa bene al cuore e al morale. La