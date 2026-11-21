Una vittoria che fa bene al cuore e al morale. La

seconda vittoria della Sideco Basketball Lamezia è arrivata in un Palagatti ormai

abituato a ricevere il numero crescente di tifosi, nella serata di giovedì 19 novembre

per il recupero della terza giornata del campionato di DR1, contro una mai stanca e

sempre all’erta Scuola Basket Viola. 55-52 il punteggio finale sul tabellone.

I lametini hanno affrontato con grande incisività il primo quarto ma zoppicando nel

secondo, soprattutto a causa di una serrata difesa a zona reggina che ha lasciato

poco spazio ai colpi dei padroni di casa. Gli ultimi due quarti sono stati caratterizzati

da un forte equilibrio e dalla costante e tenace difesa gialloblu che ha mantenuto

alta la concentrazione nonostante la grande pressione della Sbv.

«È stata una gara che ci ha un po’ risollevati – ha detto coach Davide Piccione. Non

veniamo da un ottimo periodo e sicuramente in attacco stiamo ancora facendo fatica,

mentre in difesa siamo migliorati, come si è visto a Soverato e contro Lumaka.

Dobbiamo cercare di segnare di più, però i margini di miglioramento si iniziano a vedere.

Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, giocare partita per partita».

Passo dopo passo, partita dopo partita. Una gara affrontata con la sete di vittoria,

grazie al sempre fondamentale lavoro di squadra e alle capacità di far emergere e

riemergere le personalità di ogni componente: top scorer della partita un solido

Verso con 17pt, seguito da Capuani 13 e Chiarella 10.

Lamezia reagisce e ruggisce, pronta alla prossima partita da affrontare con reattività,

precisione e lavoro di squadra.

Prossima gara: domenica 29 novembre, ore 19.00, vs Botteghelle Basket al PalaGatti

di Lamezia Terme.

Sideco Basketball Lamezia vs Scuola Basket Viola 55-52 (21-10, 9-17- 12-11, 13-14)

Sideco: Augello, Chiarella 10, Molinaro 9, Capuani 13, Bova S. 3, Diano 1, Bova L., Verso

17, Lazzarotti 1, Carchedi, Miscimarra 1, Giuliano. All. Piccione. Ass. Scozzese

SBV: Ielo 11, Freno 10, Sant’Ambrogio 2, Votano, Pucinotti 2, Iannò 6, Consolo, Rizzieri

13, Nucera 2, Russo 6, Barreca, Corsaro. All. Cap. Consolo.