La Pirossigeno soffre e vince ancora: Caserta battuta 85-80

Mancano otto secondi alla sirena e il tabellone del PalaPirossigeno segna 84-80. Pietro Guido va in lunetta, realizza un libero e fissa il risultato sull’85-80. La Pirossigeno Cosenza supera l’Ensi Caserta Basket e conquista la sesta vittoria consecutiva, al termine di una gara piena di interruzioni e passaggi a vuoto. I lupi avevano costruito un vantaggio di 19 punti. Nell’ultimo quarto Caserta trova ritmo in attacco, segna cinque triple e torna a quattro lunghezze. I rossoblù difendono il margine dalla lunetta e portano a casa due punti dopo una serata complicata. A trascinare la Pirossigeno nel punteggio è Miše Diminić, miglior realizzatore con 33 punti. Il numero 19 commette due falli nei primi 40 secondi, torna a farsi sentire e ne segna dieci nell’ultima frazione. Grande prestazione di Pietro Guido: 14 punti, i canestri del sorpasso nel primo quarto e il libero che chiude il punteggio. Bella prova anche per Vincenzo Festinese, autore di 11 punti, sette dalla lunetta. Madrigrano contribuisce con sette punti, Rubino ne aggiunge sei, quattro dei quali nell’ultimo quarto. Sirakov chiude a quota otto. Il secondo quarto, con 23 punti segnati e 12 concessi, permette alla squadra di coach Sergio Carolillo di prendere margine. Nell’ultimo quarto la difesa subisce 34 punti. Dalla lunetta i lupi realizzano 14 liberi su 17 negli ultimi dieci minuti, per un totale di 30 su 44 nell’intera gara.

La cronaca della partita

Coach Carolillo sceglie il quintetto composto da Ginefra, Sirakov, Festinese, Diminić e Guido. L’avvio porta la firma di Caserta, che si porta sullo 0-6. Nei primi 40 secondi arrivano anche due falli a carico di Diminić. Festinese sblocca la Pirossigeno dalla lunetta, Guido trova il primo canestro dal campo e Sirakov avvicina i rossoblù fino al 5-6. Kovalchuk segna il 5-8, poi comincia la rimonta dei lupi. Diminić apre la serie, Guido va a canestro due volte e firma il sorpasso. Festinese completa il break di 8-0: a 3’19” dalla prima sirena la Pirossigeno conduce 13-8. D’Aiello accorcia per Caserta, Shvets colpisce da tre e porta i Lupi sul 17-11. Nel finale di quarto è Pochettino a riportare gli ospiti a contatto con due canestri consecutivi: la prima frazione si chiude sul 17-15. Il secondo quarto si apre con Kovalchuk, che riporta subito l’Ensi Caserta in parità. Gli ospiti restano vicini fino al 22-21, poi Guido trova la tripla del 25-21. D’Aiello accorcia ancora e arriva il momento di Madrigrano: cinque punti consecutivi, con il canestro dall’arco che vale il 30-23. La Pirossigeno prende margine e concede 12 punti nel quarto. Diminić colpisce dalla lunga distanza per il 36-27, Shvets aggiunge due punti e Festinese trasforma i liberi del 40-27. I lupi vanno negli spogliatoi avanti di tredici lunghezze. Al rientro Diminić torna subito a segnare. Pochettino trova la risposta da tre, il numero 19 rossoblù va ancora a canestro per il 44-30. La Pirossigeno conserva il vantaggio e, a 2’26” dalla terza sirena, conduce 57-42. Alla fine del quarto il tabellone segna 63-46. Nell’ultimo quarto Guido dalla lunetta e Madrigrano dal campo portano i lupi sul 67-48, massimo vantaggio della serata. Da lì comincia la risalita di Caserta, che trova con continuità la via del canestro. Pochettino, D’Aiello, Caricchia e Kovalchuk alimentano il parziale degli ospiti, capaci di passare dal -19 al 69-61. Diminić e Sirakov trovano punti dalla lunetta, Napolitano segna da tre. Rubino realizza il 77-64, Zampella e Kovalchuk avvicinano ancora Caserta. Altri due liberi di Rubino e un canestro di Diminić portano la Pirossigeno sull’81-69. I ragazzi di Adriano D’Isep continuano a spingere. D’Aiello colpisce dall’arco, Kovalchuk riduce lo scarto fino all’81-75 a 43 secondi dalla sirena. Diminić fa due su due dalla lunetta, Fucka trova la tripla dell’83-78. Ginefra segna un libero, Kovalchuk realizza l’84-80 a quindici secondi dalla fine. Caserta manda in lunetta Guido: il numero 22 mette a segno il punto dell’85-80 e consegna alla Pirossigeno la sesta vittoria consecutiva.

Tabellino

Pirossigeno Cosenza: Diminić 33, Guido 14, Festinese 11, Sirakov 8, Madrigrano 7, Rubino 6, Shvets 5, Ginefra 1, Montemurro 0, Carofiglio n.e., Meduri n.e., Lonetti n.e.

Coach: Sergio Carolillo.

Ensi Caserta Basket: Pochettino 22, D’Aiello 17, Kovalchuk 16, Caricchia 8, Ogbeifo 7, Napolitano 4, Fucka 3, Zampella 3, Tronco 0.

Coach: Adriano D’Isep.

DICHIARAZIONI DI COACH SERGIO CAROLILLO, MISE DIMINIC E PIETRO GUIDO

Carolillo: «Siamo stati pessimi, soprattutto nell’ultimo quarto»

Il tecnico analizza l’85-80 contro Caserta: «Forse con la testa siamo rimasti ancora in Campania». Sabato i lupi affrontano Pozzuoli

Trentaquattro punti subiti in dieci minuti. È il dato da cui parte l’analisi di coach Sergio Carolillo dopo il successo della Pirossigeno Cosenza sull’Ensi Caserta Basket. I lupi hanno raggiunto il +19 in apertura dell’ultimo quarto, gli ospiti sono risaliti fino a quattro lunghezze nei secondi conclusivi. L’85-80 del PalaPirossigeno vale la sesta vittoria consecutiva. Il tecnico rossoblù riconosce la prova degli avversari. «Caserta è una squadra che lotta su ogni pallone e mette tanta intensità in campo. I ragazzi hanno dato tutto, giocando a volte anche al limite del regolamento. Sapevamo che avremmo trovato un avversario con questo atteggiamento». Severa la valutazione della prestazione dei Lupi. «Siamo stati pessimi, soprattutto nell’ultimo quarto. Credo che abbiamo subito 34 punti in dieci minuti: un dato che quest’anno non avevamo mai registrato. Probabilmente, dopo la vittoria contro Portici, abbiamo accusato un piccolo calo fisiologico. Forse con la testa siamo rimasti ancora in Campania». Il calendario chiama subito un’altra sfida. «Portiamo a casa due punti importanti e adesso concentriamoci sulla prossima partita: sabato ci aspetta Pozzuoli».

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Diminić: «Dobbiamo continuare a spingere per tutta la partita»

Il centro rossoblù, autore di 33 punti contro Caserta, analizza il finale: «Ci siamo rilassati troppo e abbiamo permesso agli avversari di riavvicinarsi»

Due falli nei primi 40 secondi e 33 punti alla sirena. Miše Diminić chiude da miglior realizzatore la sfida tra la Pirossigeno Cosenza e l’Ensi Caserta Basket. Dieci dei suoi punti arrivano nell’ultimo quarto, quando gli ospiti risalgono fino a quattro lunghezze. L’85-80 del PalaPirossigeno vale la sesta vittoria consecutiva per i lupi. A fine gara il centro rossoblù ripensa al vantaggio costruito dalla sua squadra e al ritorno di Caserta. «Siamo rimasti in vantaggio a lungo, poi ci siamo rilassati troppo e abbiamo permesso a Caserta di riavvicinarsi. Dobbiamo continuare a spingere per tutta la partita, mantenere alta la concentrazione e giocare con intensità per tutti i 40 minuti». La Pirossigeno aveva raggiunto il +19 in apertura dell’ultimo periodo. Gli ospiti hanno segnato 34 punti nel quarto e sono tornati a -4 a quindici secondi dalla sirena. «Nel basket basta abbassare l’attenzione per un paio di minuti e gli avversari possono trovare lo spazio per rientrare. Loro sono stati bravi, hanno continuato a giocare e non hanno mollato. Alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni, a tutti i ragazzi della squadra».

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Pietro Guido: «Il valore di una squadra si vede sul campo»

L’ala rossoblù analizza l’85-80 sull’Ensi Caserta: «Nei momenti decisivi siamo stati più bravi a restare concentrati»

La Pirossigeno era salita sul 67-48 all’inizio dell’ultimo quarto. Caserta ha continuato a giocare e si è riportata a quattro lunghezze nei secondi finali. Pietro Guido, autore di 14 punti, ha segnato dalla lunetta il libero dell’85-80, risultato che vale la sesta vittoria consecutiva per i lupi. «È stata una partita tosta fin dal primo minuto. Siamo riusciti ad allungare fino al +19, Caserta ha continuato a giocare con determinazione ed è riuscita a rientrare», racconta l’ala rossoblù.

Il numero 22 riconosce la prova degli avversari, capaci di restare in partita fino alla fine. «Il valore di una squadra si vede sul campo e oggi i nostri avversari hanno dimostrato di avere carattere. La classifica li vede indietro, sul parquet si sono rivelati una squadra ostica, capace di tenerci testa fino alla fine».

Nell’ultimo quarto la Pirossigeno ha realizzato 14 liberi su 17. A otto secondi dalla sirena, con il tabellone sull’84-80, Guido ha segnato il punto che ha fissato il punteggio finale. «Nei momenti decisivi siamo stati più bravi a restare concentrati. Abbiamo segnato i tiri liberi e siamo riusciti a portare a casa la vittoria».