La Lumaka supera nell’ultimo quarto la Sideco Basketball Lamezia

Una prova corale che ha risposto positivamente

nonostante la sconfitta in quel di Reggio Calabria. La sesta giornata di campionato

di DR1, tenutasi sabato 14 novembre, è stata comunque un crescendo per la Sideco

Basketball Lamezia ospitata dalla Geremia Lumaka Basket, la quale ha premuto il

pedale dell’acceleratore nell’ultimo quarto: 73-62 il punteggio finale.

Una partita che ha sempre visto i lametini ancorati alla partita e senza lasciare spazio

ai padroni di casa, rimanendo in vantaggio nei primi due quarti e pareggiando il terzo,

come da parziali, rispondendo punto su punto al difficile campo reggino e ai loro

tentativi di rimonta. Il tutto mantenendo alto il lavoro di squadra.

«Dopo la partita contro Soverato, c’è stata una buona risposta del gruppo e abbiamo

giocato una buona partita di squadra – ha detto coach Davide Piccione. Sicuramente

non è bastata per la vittoria, però il lato positivo c’è stato, per cui dobbiamo

considerare bene la partita e continuare verso questa direzione».

Gli errori ci sono stati, un insieme di errori che sono venuti a galla nell’ultimo quarto

della gara: «Sicuramente dobbiamo migliorare le parti finali delle partite, lo abbiamo

già visto contro Myenergy Pall. Viola, in cui eravamo sopra di 15 punti e poi abbiamo vinto

di 3. Stessa cosa è successa contro Lumaka: eravamo sopra di 9 e ci siamo fatti

recuperare segnando pochi punti nel 4Q. Questo ci deve far riflettere. Quando il gioco

si fa duro dobbiamo giocare duramente pure noi. Perciò, credo che ci sia tutto il

margine per poterci arrivare e migliorare» ha concluso.

Un miglioramento che deve partire anche dalla “testa”: «Dobbiamo cercare di

mantenere la calma e non farci prendere dal nervosismo – cosi il numero 17, Alfredo

Lazzarotti. La mancanza di calma ci ha anche portato una troppo bassa percentuale ai

tiri che effettuavamo in modo poco lucido. Lavoreremo ancora più intensamente».

Di sicuro, oltre all’alta prestazione di Neri, unico reggino in doppia cifra con 28pt, dal

lato lametino si segnalano i 18pt di Chiarella e i 14 di Diano.

Prossima gara: il recupero di giovedì 19 novembre, ore 21.00, vs Scuola Basket Viola

al PalaGatti di Lamezia Terme.

Geremia Lumaka vs Sideco Basketball Lamezia 73-62 (15-16, 17-19, 18-18, 23-9)

Lumaka: Neri 28, Badami 2, Martino 8, Cama 1, Marino 4, Famà, Creaco, Atuwaogu 3,

Minuto 6, Stelitano 6, Torres 5, Lakhtibi 9. All. Geri. Ass. Famà.

Sideco: Cerra 6, Augello 2, Chiarella 18, Molinaro 5, Capuani 7, Bova S., Diano 14, Bova

L. 2, Verso, Lazzarotti 2, Bubba, Miscimarra 6. All. Piccione.