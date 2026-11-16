Dierre, Lo Storto: “Vittoria importante, ma il campionato è lungo. Ora testa alta e intensità”

Dopo la vittoria contro Marsala, il coach della Dierre Basketball Dario Lo Storto ha fatto il punto sul cammino dei suoi. La squadra biancazzurra resta in vetta alla classifica, ma il tecnico invita a mantenere i piedi per terra.

Coach, serviva vincere. È arrivata una bella risposta nella seconda parte di gara, ma Marsala vi ha messo in difficoltà nel primo tempo. Partiamo dalla sua analisi.

«Abbiamo fatto una partita dove nel primo tempo ci siamo adeguati al ritmo della partita, mentre nel secondo tempo siamo riusciti ad andare più al nostro ritmo, quello che abbiamo in allenamento, e ad allungare. Hanno giocato praticamente tutti con tantissimi feedback buoni usciti dalla panchina e un Misolic che, nonostante la botta presa, sta crescendo sempre di più. L’importante è allenarsi forte: la partita è solo il risultato di quello che viene in allenamento».

Come gestirete il calendario nelle prossime settimane?

«Adesso abbiamo una settimana di riposo, anche per staccare un attimino, poi sarà un bel tour importante, un campionato molto competitivo. La prossima settimana spingeremo ancora un po’, poi avremo un weekend di riposo. È importante non far calare l’intensità fisica e mentale per essere pronti da quel momento lì».

Un piccolo bilancio di questa prima parte di campionato: è soddisfatto?

«Non troppo, per le due partite perse. Penso più per colpe nostre, per non essere stati in grado di gestire i 40 minuti della partita meglio adesso che più avanti. Sicuramente è un buon lavoro. ».