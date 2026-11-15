La Dierre cambia marcia nella seconda parte, piega Marsala e continua il volo in vetta

Una prova in riscatto, di grande solidità e maturità permette alla Dierre Reggio Calabria di superare la combattiva Nuova Pallacanestro Marsala con il punteggio di 78-57, confermandosi in testa alla classifica del campionato di Serie C Unica Calabria-Sicilia.

Per i primi due quarti gli ospiti siciliani disputano una gara estremamente combattiva, riuscendo a mettere in difficoltà i padroni di casa con Vagnuzi in evidenza ed un gioco giovane e veloce. Dopo un primo periodo chiuso sul 15-13, Marsala trova il sorpasso prima dell’intervallo lungo grazie alle giocate di Vagnuzzi(anche in schiacciata) andando al riposo avanti sul 30-32 nonostante una prova magistrale sotto il canestro di Misolic per i locali.

Durante i primi due quarti il vantaggio ospite è arrivato anche fino al più 4.

Al rientro dagli spogliatoi, però, coach Dario Lo Storto raddrizza la situazione e la musica cambia radicalmente. Nel terzo periodo la Dierre alza l’intensità difensiva e colpisce con un ottimo gioco in contropiede, ribaltando l’inerzia del match con un parziale di 25-14. A infiammare il pubblico ci pensano tante belle giocate ad alto tasso di spettacolarità, impreziosite dalle schiacciate di Miljanic, Vozza e Natalini, oltre alla presenza dominante sotto i tabelloni di Misolic,che resisterà ad un brutto colpo sotto canestro giocando una sfida da top scorer dei reggini con 22 punti, e Indelicato che inizierà a far canestro con continuità.

Nell’ultima frazione i padroni di casa gestiscono il vantaggio senza affanni, allungando ulteriormente fino al definitivo 78-57 che il riscatto verso il turno di riposo in campionato, archiviando positivamente ed in vetta questo primo scorcio di torneo.

Dierre Reggio Calabria – Nuova Pallacanestro Marsala: 78-57 (15-13, 30-32, 55-46)

Dierre Reggio Calabria: Pes 1, Petrovic 10, Vozza 4, Miljanic 9, Batalskyi 6, Marcone 9, Natalini 4, Misolic 22, Indelicato 13. All. Lo Storto.

Nuova Pallacanestro Marsala: Linares 2, Onoto 5, La Macchia 6, Vagnozzi 25, Dabo 4, Leone 2, Patti Papavero A. 3, Mercogliano 0, Patti Papavero O. 0, Romano 0, Giannullo 6, Ucelli 4.All Grillo

Arbitri Fontanella e Lo Presti.