Redel momento no: la Scandone passa al PalaCalafiore

Non basta il ritorno a casa.

La Redel Pallacanestro Viola cede il passo all’organizzazione di gioco della Scandone , conferma il trend negativo in questa prima parte del girone di Play-In Gold con la terza sconfitta consecutiva per i neroarancio.

Out Boniciolli la Viola mette peso sotto canestro con Traore e Donati.

Nel primo quarto parte meglio la Scandone,

Stentarto segna la tripla del più tre, Pichi è abile al tiro ma la Viola, sostenuta dal pubblico di casa, seppur non brillando chiude il primo quarto sul venti pari.

Combattutissimo anche il secondo periodo.

La Scandone sembra averne di più: esordio casalingo per la new entry Stamatis da playmaker pronto a dare ordine in casa neroarancio ma l’esperienza di Cantone e l’energia di Jaskus si fanno valere.

Avellino chiude all’intervallo lungo sul più 5(31-36).

Nel terzo quarto, registriamo diversi cambi di fronte: Pichi prima, Trapani dopo sono gli uomini del break.

La Scandone s’invola sino al più dieci.(35-45).

Nel momento di difficoltà, però i neroarancio iniziano la rimonta: Ani, Dell’Anna, Idiaru e Stamatis sono i protagonisti del super break fino al cinquantuno pari che chiude il periodo.

La gara entra sui binari dell’equilibrio: Donati firma il vantaggio della Viola.

Avellino risponde e Stamatis firma il controsorpasso.

Jacopo Soliani, invece, realizza il canestro del nuovo sorpasso Scandone.

Gli irpini sembrano essersi allontanati definitivamente ma subiscono la tripla di Simonetti che tiene vive le speranze

Il canestro più fallo di Fabio Stefanini, però, chiude i conti al match.

Termina 65 a 70. In casa Viola, toccherà amalgamare al più presto il nuovo asset e farsi trovare pronti per il minigirone di ritorno.

Redel Viola Reggio Calabria – Felice Scandone Avellino 65-70

(20-20, 11-16, 20-15, 14-19)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 8, Ani 10, Paulinus 2, Traore 0, Simonetti 9, Cessel 3, Donati 6, Stamatis 8, Dell’Anna 17, Nicolò NE, Bangu 2. Allenatore Cadeo

Felice Scandone Avellino: D’Offizi 6, Cantone 6, Zanini 4, Iannicelli 0, Trapani 11, Soliani 11, Stefanini 5, Stendardo 5, Pichi 9, Iacorossi NE, Jaskus 13. Allenatore Sanfilippo

Arbitri: Francesco Giunta di Ragusa, Amir Shamsaddinlpu di Messina