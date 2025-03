La Sintegra Rende sconfitta a Corato

È stata una vera e propria battaglia quella disputata dalla Sintegra che perde a Corato ma con l’onore delle armi. Il risultato finale è 78-72 per la squadra locale. 22-20,24-16,18-11 e 14-15 i quattro parziali. Alla fine l’assenza di Baquero si è rivelata più pesante del previsto. Nonostante ciò la Sintegra ha combattuto ad armi pari per il primo quarto (22-20) ma ha pagato dazio al secondo quarto, concedendo qualche facile conclusione agli avversari che chiudono 46 a 34 all’intervallo. Partita finita? Assolutamente no. Dal meno 14 la Sintegra in soli 3 minuti e 40″ si porta sul meno 3 (59 a 56) grazie ai canestri di Ginefra De Angelis Ballati e Beyrne Gomez. Poi con palla in mano la Sintegra Rende sbaglia due importanti occasioni e il terzo quarto si chiude con un canestro viziato da infrazione di passi di Nonkovic fissando il risultato sul 64 a 57. Nell’ultimo quarto un canestro di De Angelis e un tiro libero di Beyrne Gomez fanno 64 a 60. Poi nuovo allungo dei locali prima della reazione positiva della Sintegra che a 47″ dal termine grazie a una tripla di Ballati si porta sul meno , 76-72. La guardia rendese però non riesce a mettere dentro il tiro libero aggiuntivo. E praticamente la gara si chiude qui con i liberi finali di Basile.