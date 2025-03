Terza giornata del Play In: al PalaCalafiore arriva Adria

Lo scenario è ultramoderno.

E’ il rinnovato Palacalafiore.

Domani la Redel avrà a disposizione il maxicuboled, uno scenario da grande evento ed un prestigioso volano per la realtà neroarancio, tutta presente al match.

Il sodalizio caro al Presidente Laganà, dopo la bella vittoria tutta grinta ottenuta in casa della Dinamo Brindisi sabato scorso, ritorna in scena abbracciando il pubblico amico con nessuna voglia di sbagliare.

Settimana complessa e dí cambiamenti, parte Ivanaj ed arriva con il basket mercato in riva allo stretto il bravo Traore ex di turno di sponda pugliese.

Bari è ultima nel mini-ranking della seconda fase ha ma un roster imprevedibile.

L’ex Barcellona e Rende Tartamella contro la Viola ha sempre fatto bene.

JJ Callara, bomber di razza, visto anche a Rende è impetuoso al tiro.

Lupo è affidabile in regia.

La stella è Santi Rodriguez, giocatore duttile, collaudato e molto forte.

Il Coach è Vito Console.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Pallacanestro Viola ed in condivisione sulla pagina Facebook ufficiale del club e sulla pagina social del Media partner Rac, Reggioacanestro, le notizie sul Basket Calabrese, con telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring

Arbitrano i signori Gianmarco Greco di Settingiano(Cz) e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto(Me).