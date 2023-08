Il primo ingaggio di mercato della nuova stagione degli Stingers è reggino: strappato alla concorrenza il tiratore Kevin Pandolfi

Primo ingaggio di mercato della nuova stagione nel campionato di Serie C Unica Calabria/Sicilia degli Stingers è reggino, così come reggino sarà il Dna del sodalizio giallo-nero. Strappato ad una ricca concorrenza di mercato, l’estroso tiratore Kevin Pandolfi.

Pandolfi, vanta una carriera di tutto rispetto, infatti conta 4 presenze nel campionato in A2 con la Viola, nelle stagioni 2013/14 e 2015/16. Cresciuto nel settore giovanile della Scuola di Basket Viola, Pandolfi ha giocato in serie C Nazionale, stagione 2012/13, con la Cestistica Gioiese (4.8 ppg) e nel 2014/15 con la Peppino Cocuzza in Sicilia (359 punti in 24 partite, 15 ppg). Poi l’esperienza in C Silver alla Janus Fabriano, nel 2016/17 i suoi 395 punti in 40 gare (9.9 ppg) contribuiscono alla promozione in serie B dei marchigiani. Nel 2017/18 si trasferisce in Puglia con il Ceglie (386 punti in 36 gare, 10.7 ppg); nel 2018/19 il ritorno in Calabria, prima in serie D con il Botteghelle (5 ppg), poi con la canotta della Scuola Basket Viola (16.5 ppg, 198 punti in 12 match giocati), nel febbraio del 2019 il suo passaggio al Forio Basket Ischia, in C Silver campana, dove disputa 16 gare e realizza 279 punti (17.4 di media), contribuendo alla promozione in C Gold del team isolano. Nel 2019/20, 15 presenze in C Silver con Paolo Moretti alla guida alla Pallacanestro Viola, realizza 215 punti (14.3 ppg). Quattro anni fa ben figurò con la Vis, mentre, l’anno successivo ha sfiorato nuovamente la vittoria del campionato, questa volta della C Gold Sicilia, con la fortissima Basket School Messina. Negli ultimi due anni, ha giocato a Reggio Calabria, con i colori bianco-blu della Dierre, nostra avversaria nel campionato pronto a partire. Garanzia di showtime, schiacciate, triple e belle giocate. Un reggino volante, pronto a sacrificarsi per la causa.