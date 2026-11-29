Unite a punteggio pieno sulla classifica del campionato Under 19.

E’ tempo di Big Match assoluto nel campionato giovanile di Calabria, nel primo turno del torneo nazionale.

18 punti a testa.

Sei vittorie e zero sconfitte ed una sfida che si ripete considerando che, negli anni, stagione dopo stagione, i campioni di Calabria della Cadi Antincendi Futura e la Pirossigeno Cosenza hanno sempre duellato tra finali di Coppa e campionato, spareggi per volare alle fasi successive incluse.

SI gioca alle ore 15.30 al Palapirossigeno: i giallo-blu sono guidati dall’ex Peppe Alfarano e proveranno a cavalcare l’onda della super vittoria della prima squadra che, ha brillato nel match di A2 Elite, qualche ora fa, a Roma, sul campo dell’Eur che ha visto scendere in campo per tanti minuti quattro effettivi del team giovanile, un decisivo Lorenzo Honorio, quest’ultimo reduce dal raduno azzurro Under 19, un altro ex di turno, Andrea Cambareri, Pedro Mendes ed il 2010 Domenico Turiano.