Nuova trasferta capitolina per la Cadi Antincendi Futura.

Sabato alle ore 17.15, i giallo-blu ritornano in scena, ancora una volta in trasferta.

Per rivedere il team di Mister Rocha in casa, toccherà attendere fino al 4 dicembre nella sfida contro Cdm Futsal di Genova al Palattinà.

Punti importantissimi in palio nella capitale:gara delicata da giocarsi sul rettangolo di gioco dell’Eur di Roma, team che cercherà il sorpasso ai danni della Futura.

Gli ospiti, hanno ben disputato l’ultimo turno, calando sul finale e cedendo il passo al fattore campo della Real Fabbrica.

Oggi, tocca reagire e provarci.

Eur ha sei punti in classifica.Ha vinto 3-2 con la Lazio e 2-4 a Messina.Lutta,Regini,Benaba,Batella,Scalambretti,Lombardino sotto tutti calcettisti da tener d’occhio.

In casa Cadi Antincendi Futura ci sarà giovane Lorenzo Honorio di ritorno dal raduno della nazionale giovanile Under 19.

Arbitrano i signori Paolo Lorenzo Galanti di Pescara,Stefano Prisco di Lecce con Andrea Barilà di Cinisello Balsamo