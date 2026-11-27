Anticipo di sabato a Modena per la Tonno Callipo, nella cornice della settima giornata del campionato di Serie A3 femminile. Riconquistata la vetta domenica scorsa contro Ravenna, la squadra di coach Saja vuole mantenerla e il primo ostacolo si chiama appunto Modena. Suggestiva e storica la cornice in cui scenderanno in campo Scacchetti e compagne, ovvero il mitico PalaPanini, tempio del volley non solo nazionale. Inutile sottolineare che bisognerà evitare qualsiasi sottovalutazione del sestetto modenese, attualmente penultimo in classifica, ma reduce dalla prima vittoria stagionale, ottenuta proprio nello scontro diretto contro Giorgione la scorsa settimana. In casa Callipo servirà dunque entrare in campo determinate e concentrate fin dal primo servizio, con fischio d’inizio alle ore 16.30.

Tra le più brillanti contro Ravenna merita sicuramente una menzione Agnes Pallag. L’atleta ungherese ha recuperato completamente dall’infortunio che l’ha frenata nella fase di precampionato ed è stata schierata dall’inizio da coach Saja, dopo che nelle precedenti cinque gare era sempre subentrata a partita in corso, mentre all’esordio era rimasta in panchina. La giocatrice ha ripagato la fiducia risultando la migliore realizzatrice con 23 punti, di cui un muro, il 46% in attacco e il 67% di ricezione positiva. Numeri che confermano il valore e il pedigree della sua carriera, caratterizzata da esperienze importanti non solo in patria, ma anche in Francia, Germania e Grecia. Proprio con Pallag analizziamo il momento attuale, con lo sguardo rivolto alla trasferta di Modena…

Agnes, domenica per te è arrivato l’esordio da titolare, accompagnato anche dal primato di migliore realizzatrice: è stata una grande vittoria e un’ottima performance personale. Quanto sei soddisfatta?

“Onestamente, l’obiettivo principale era conquistare i tre punti e sono molto felice che ci siamo riuscite. Aver offerto anche una buona prestazione è un valore aggiunto. La squadra ha saputo reagire nei momenti di difficoltà: è stato questo a fare la differenza con Ravenna.”

Finalmente hai recuperato dall’infortunio che ti ha frenata a inizio stagione, come ci ha detto anche coach Saja, e i risultati si sono visti in campo, giusto?

“Per un’atleta un infortunio non arriva mai al momento giusto. Ho perso settimane di allenamento durante la fase di preparazione iniziale, ma ora sto bene e sto lavorando per tornare al top della forma e aiutare così la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.”

Adesso bisogna pensare alla trasferta di sabato a Modena, che ha vinto lo scontro diretto in chiave salvezza contro Giorgione. Che partita vi aspetta?

“Non ho ancora visto molto di Modena, quindi è difficile sbilanciarmi; nel nostro girone ogni avversario è pericoloso, specialmente quando gioca in casa. Tuttavia, credo che se resteremo unite e ci concentreremo su noi stesse, riusciremo a tornare a casa con una vittoria.”

Dopo tre mesi a Vibo, come ti stai trovando sia in città che all’interno della squadra?

“L’inserimento non è stato affatto difficile, nemmeno nel periodo in cui sono rimasta ferma per l’infortunio. Le ragazze mi hanno accolta e sostenuta molto, così come lo staff e l’intero club. Vibo è una cittadina graziosa, dove si percepisce chiaramente la passione dei tifosi per la pallavolo: è sempre un piacere giocare in una realtà del genere.”

Hai già giocato in diversi Paesi: Francia, Germania, Grecia e Ungheria. Che impressione stai avendo del campionato di Serie A3?

“All’inizio della stagione nessuno sapeva cosa aspettarsi dalla Serie A3, trattandosi di un campionato del tutto nuovo. Credo che il livello sia buono: è un torneo estremamente competitivo, con molte squadre di qualità. Bisogna dare il 100% in ogni singola partita, perché chiunque può riservare delle sorprese.”

Cosa pensi dell’ambiente che hai trovato qui al palazzetto e tra i tifosi?

“Come dicevo prima, qui si respira un grande amore per la pallavolo: l’atmosfera al palasport è semplicemente fantastica! I tifosi sono stati eccezionali – conclude Pallag – sempre calorosi e pronti a sostenerci dal primo istante fino all’ultimo punto di ogni partita.”

AVVERSARIO. Dopo il primo punto conquistato all’esordio sul campo della forte Oplonti, dove Modena era riuscita anche a portarsi in vantaggio per 1-2, l’unica vittoria in questo avvio di stagione è arrivata domenica scorsa nello scontro diretto tra le ultime in classifica contro Giorgione, ancora una volta al tie-break. Per quanto riguarda il sestetto titolare, il tecnico Tamburello, al secondo anno sulla panchina modenese, solitamente si affida a Barner in cabina di regia, 22enne tedesca alla prima esperienza in Italia. Nel ruolo di opposta c’è la promettente 18enne Pasini, reduce da un biennio a Cesena. In banda Cabassa, autrice di 18 punti contro Giorgione, già affrontata la scorsa stagione in B1 con Castellana e successivamente passata a Modica, ma con diverse esperienze in A2 nel proprio passato, tra Messina e San Giovanni in Marignano; insieme a lei la 21enne Martinato, che domenica scorsa ha realizzato 14 punti. Al centro le affidabili Migliorini, anche capitano della squadra, e Semprini Cesari. A completare il sestetto è il libero Lia Righi.