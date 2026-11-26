La settima giornata del campionato di Serie A3 propone alla Tonno Callipo la gara interna contro la BCC Tecbus Castellana Grotte. Si giocherà domenica alle ore 18.00 al PalaMaiata e ci sarà bisogno del consueto sostegno di tutto il popolo giallorosso, se possibile ancora maggiore, per cercare di conquistare punti contro una delle favorite del torneo.

Di fronte ci sarà infatti una delle tre attuali vicecapoliste: proprio Castellana, che finora ha vinto cinque gare su sei, di cui due al tie-break, perdendo soltanto tre giornate fa lo scontro diretto sul campo dell’attuale capolista Aurispa Alessano.

Dal canto suo, la Tonno Callipo è reduce dalla sconfitta di Modica, dove ha lottato fino alla fine contro una squadra obiettivamente più esperta. Ora bisogna concentrarsi, fin dal primo pallone, sulla sfida con Castellana. Capitan Maccarone e compagni vogliono smuovere la classifica, consapevoli di affrontare un avversario quotato, ma allo stesso tempo decisi a mostrare carattere e voglia di imporsi, così come già avvenuto nell’ultima gara contro Aurispa e anche domenica scorsa in Sicilia. L’obiettivo, naturalmente, è quello di conquistare punti, pur nel rispetto della forza della formazione pugliese.

Dell’attuale momento della squadra parliamo questa settimana con il libero Pisoni, reduce dall’importante esperienza a Monza in Superlega e determinato, al pari dei compagni, a ben figurare.

Alessandro, a Modica, nonostante la sconfitta, avete comunque lottato punto a punto. Cosa vi è mancato?

“Purtroppo non siamo riusciti a rimanere lucidi e concentrati in alcuni frangenti della gara e questo non ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Abbiamo però lottato per l’intera partita e siamo fiduciosi sul prosieguo del torneo.”

Siete una squadra giovane, con molti esordienti. In cosa bisogna migliorare?

“Penso che dobbiamo imparare a saper giocare anche quando le cose non vanno esattamente come vogliamo e quindi acquisire maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Ciò significa che bisogna lavorare tanto in palestra durante la settimana, cosa che stiamo facendo.”

Domenica arriva una squadra seconda in classifica e con tanta esperienza in Serie A. Che gara vi aspetta?

“Sicuramente una partita tosta, come tutte quelle di questo campionato. Parliamo di un avversario esperto e quotato, ma cercheremo in tutti i modi di esprimerci al 100%, senza mai mollare, sperando di portare a casa punti.”

Quanto sarà importante l’aiuto del pubblico?

“Credo che il pubblico sia fondamentale per cercare di uscire da questo momento e ripartire al meglio. Da parte nostra ci mettiamo il massimo impegno in allenamento, ora speriamo di raccogliere i frutti anche in partita.”

Alla vigilia del torneo avevi detto che te lo aspettavi più competitivo rispetto alla tua prima esperienza a Bari, tre stagioni fa. Ora, dopo sei giornate, le tue impressioni sono confermate? Perché?

“Sì, confermo quanto avevo già detto, perché soprattutto questo girone ha un livello molto elevato, che cresce di anno in anno. Ci sono molte squadre esperte e lo si nota quando le incontri. Certo, noi non molliamo nulla e siamo fiduciosi sul percorso che dobbiamo fare.”

AVVERSARIO. La BCC Tecbus Castellana Grotte è allenata da Giuseppe Barbone, nel club dal 2017 come secondo allenatore e dal 2024 alla guida della prima squadra. Il suo vice è Marco Paglialunga, zio di Luca, vicecapitano della Tonno Callipo: una partita nella partita per entrambi, con l’auspicio di Luca «di dargli un dispiacere in questo – dice – nostro primo incontro da avversari». La squadra pugliese disputa la Serie A3 da tre anni e tra i veterani spicca il capitano, l’opposto 32enne Casaro, autore finora di 99 punti. In cabina di regia c’è il 21enne Mariani, reduce dall’esperienza a Sabaudia, mentre al centro trovano spazio il 26enne Innocenzi, proveniente dalla Domotek Reggio Calabria, e il riconfermato 25enne Orlando Boscardini.

In banda c’è l’esperto 35enne Mariano, protagonista di una lunga carriera sempre in A2, fatta eccezione per le ultime tre stagioni in A3, e con un’esperienza a Corigliano in A2 nel 2014-15. Al suo fianco il 21enne Brucini, anch’egli riconfermato, che in precedenza ha disputato un triennio in A2 con Santa Croce. Completa il roster il giovanissimo libero Basso, 18 anni, reduce dalle esperienze con Cagliari e Piacenza.