Tre giovani spadisti calabresi hanno preso parte, sabato 21 e domenica 22 novembre, alla prova di Grenoble del Circuito Europeo Cadetti
, valida per il ranking europeo di categoria e inserita nel 20ᵉ Challenge Mondial U17 Épée
, organizzato dal Club d’escrime Parmentier
. La competizione ha visto al via 170 atleti nella prova individuale di sabato, prima della gara a squadre disputata nella giornata di domenica.
Per il Club Scherma Cosenza hanno gareggiato Edoardo Mingrone e Pietro Guerriero, affiancati da Gabriele Cristiano dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria. I tre calabresi hanno fatto parte della formazione Italia 2, insieme a Francesco Valzano della Virtus Scherma Salento.
I giovani atleti sono stati accompagnati e seguiti a fondo pedana dal M. Paolo Bruno
del Club Scherma Cosenza.
Mingrone, tra progetto federale e circuito europeo
Per Mingrone la trasferta francese ha rappresentato una nuova tappa nel percorso internazionale iniziato lo scorso anno a Cracovia. Nella settimana precedente alla gara di Grenoble, il giovane spadista cosentino era stato invitato a partecipare al progetto federale “Generazione Scherma Futura – Elite Giovani
”, dedicato alla spada e svoltosi presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia
: un allenamento collegiale organizzato dalla Federazione Italiana Scherma
e riservato ai migliori spadisti U17 d’Italia.
A Grenoble, Edoardo Mingrone ha mostrato una buona condizione nella fase a gironi, dove ha chiuso con cinque vittorie su sei assalti e si è guadagnato il 19° posto nella classifica provvisoria. Il suo cammino si è però arrestato al primo assalto a eliminazione diretta, perso per una sola stoccata: ha così concluso la prova individuale al 67° posto su 170 partecipanti.
Guerriero, prima esperienza da cadetto
Al primo anno nella categoria cadetti, Pietro Guerriero
ha ottenuto la possibilità di rappresentare l’Italia in una competizione europea, unendosi a Mingrone, che aveva esordito l’anno scorso nel circuito, anch’egli al suo primo anno da cadetto. Nei gironi il giovane atleta cosentino ha conquistato tre vittorie su cinque assalti, piazzandosi nella metà alta del tabellone delle dirette.
Nella fase a eliminazione diretta poi, Guerriero ha incontrato un avversario svizzero di alto livello, capace di chiudere la propria gara all’ottavo posto. Il calabrese ha così terminato la sua gara all’83° posto
.
Cristiano e la gara a squadre
Anche Gabriele Cristiano, dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria, ha preso parte alla rassegna francese, chiudendo la prova individuale al 103° posto.
Domenica i tre calabresi hanno quindi composto la squadra Italia 2, insieme a Valzano, in una competizione a squadre il cui tabellone è stato composto sulla base del ranking.
La formazione azzurra ha affrontato al primo turno la Gran Bretagna 2. La sfida si è conclusa in favore degli inglesi, giunti quarti nella classifica finale, ma Italia 2 ha confermato la propria posizione di ranking, chiudendo al 11° posto finale
.
Per il movimento schermistico calabrese si tratta di una presenza di rilievo in una delle principali rassegne internazionali della categoria: Mingrone, Guerriero e Cristiano hanno infatti avuto l’opportunità di confrontarsi con giovani atleti provenienti da tutta Europa, raccogliendo un’esperienza importante per la loro crescita agonistica.