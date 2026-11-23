Circuito Europeo Cadetti, valida per il ranking europeo di categoria e inserita nel 20ᵉ Challenge Mondial U17 Épée, organizzato dal Club d’escrime Parmentier. La competizione ha visto al via 170 atleti nella prova individuale di sabato, prima della gara a squadre disputata nella giornata di domenica. Tre giovani spadisti calabresi hanno preso parte, sabato 21 e domenica 22 novembre, alla prova di Grenoble del, valida per il ranking europeo di categoria e inserita nel, organizzato dal. La competizione ha visto al via 170 atleti nella prova individuale di sabato, prima della gara a squadre disputata nella giornata di domenica. Per il Club Scherma Cosenza hanno gareggiato Edoardo Mingrone e Pietro Guerriero, affiancati da Gabriele Cristiano dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria. I tre calabresi hanno fatto parte della formazione Italia 2, insieme a Francesco Valzano della Virtus Scherma Salento.

M. Paolo Bruno del Club Scherma Cosenza. I giovani atleti sono stati accompagnati e seguiti a fondo pedana daldel Club Scherma Cosenza. Mingrone, tra progetto federale e circuito europeo

Generazione Scherma Futura – Elite Giovani”, dedicato alla spada e svoltosi presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia: un allenamento collegiale organizzato dalla Federazione Italiana Scherma e riservato ai migliori spadisti U17 d’Italia. Per Mingrone la trasferta francese ha rappresentato una nuova tappa nel percorso internazionale iniziato lo scorso anno a Cracovia. Nella settimana precedente alla gara di Grenoble, il giovane spadista cosentino era stato invitato a partecipare al progetto federale “”, dedicato alla spada e svoltosi presso il: un allenamento collegiale organizzato dallae riservato ai migliori spadisti U17 d’Italia. A Grenoble, Edoardo Mingrone ha mostrato una buona condizione nella fase a gironi, dove ha chiuso con cinque vittorie su sei assalti e si è guadagnato il 19° posto nella classifica provvisoria. Il suo cammino si è però arrestato al primo assalto a eliminazione diretta, perso per una sola stoccata: ha così concluso la prova individuale al 67° posto su 170 partecipanti. Guerriero, prima esperienza da cadetto

Pietro Guerriero ha ottenuto la possibilità di rappresentare l’Italia in una competizione europea, unendosi a Mingrone, che aveva esordito l’anno scorso nel circuito, anch’egli al suo primo anno da cadetto. Nei gironi il giovane atleta cosentino ha conquistato tre vittorie su cinque assalti, piazzandosi nella metà alta del tabellone delle dirette.

Nella fase a eliminazione diretta poi, Guerriero ha incontrato un avversario svizzero di alto livello, capace di chiudere la propria gara all’ottavo posto. Il calabrese ha così terminato la sua gara all’83° posto. Al primo anno nella categoria cadetti,ha ottenuto la possibilità di rappresentare l’Italia in una competizione europea, unendosi a Mingrone, che aveva esordito l’anno scorso nel circuito, anch’egli al suo primo anno da cadetto. Nei gironi il giovane atleta cosentino ha conquistato tre vittorie su cinque assalti, piazzandosi nella metà alta del tabellone delle dirette.Nella fase a eliminazione diretta poi, Guerriero ha incontrato un avversario svizzero di alto livello, capace di chiudere la propria gara all’ottavo posto. Il calabrese ha così terminato la sua gara all’ Cristiano e la gara a squadre

Anche Gabriele Cristiano, dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria, ha preso parte alla rassegna francese, chiudendo la prova individuale al 103° posto.