Una serata di grande pallavolo ed emozioni forti quella
vissuta venerdì sera sul parquet del Cus Unical. Le giovanissime atlete
della Cosenza Volley conquistano una vittoria pesantissima, piegando le
avversarie al termine di una battaglia sportiva risolta soltanto al quinto
set.
È stata una gara entusiasmante, vibrante e combattuta punto a punto, in
cui la freschezza e il talento del giovane gruppo cosentino hanno saputo
tenere testa alla pressione nei momenti decisivi. Fondamentale dalla
panchina la gestione di coach Crispino, autore di scelte tattiche azzeccate
che hanno saputo cambiare l’inerzia del match e dare nuova linfa alla
squadra nei frangenti più delicati.
In campo, a trascinare le compagne, ci ha pensato la grinta e l’esperienza
della più navigata delle “lupacchiotte”, Alessandra Adamo, vero punto di
riferimento emotivo e tecnico per tutta la squadra, capace di suonare la
carica nei momenti chiave del tie-break.
I risultati maturati nella giornata di domenica portano la Cosenza Volley
al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista. Un
risultato che premia il lavoro in palestra e che, alla luce della superba
prestazione offerta e dell’entusiasmo che si respira nello spogliatoio,
legittima le ambizioni delle rossoblù di puntare con decisione alla testa
del girone.
Impresa Cosenza Volley al Cus Unical: vittoria al quinto set e secondo posto a un solo punto dalla vetta
Una serata di grande pallavolo ed emozioni forti quella