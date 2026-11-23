Una serata di grande pallavolo ed emozioni forti quella

vissuta venerdì sera sul parquet del Cus Unical. Le giovanissime atlete

della Cosenza Volley conquistano una vittoria pesantissima, piegando le

avversarie al termine di una battaglia sportiva risolta soltanto al quinto

set.

È stata una gara entusiasmante, vibrante e combattuta punto a punto, in

cui la freschezza e il talento del giovane gruppo cosentino hanno saputo

tenere testa alla pressione nei momenti decisivi. Fondamentale dalla

panchina la gestione di coach Crispino, autore di scelte tattiche azzeccate

che hanno saputo cambiare l’inerzia del match e dare nuova linfa alla

squadra nei frangenti più delicati.

In campo, a trascinare le compagne, ci ha pensato la grinta e l’esperienza

della più navigata delle “lupacchiotte”, Alessandra Adamo, vero punto di

riferimento emotivo e tecnico per tutta la squadra, capace di suonare la

carica nei momenti chiave del tie-break.

I risultati maturati nella giornata di domenica portano la Cosenza Volley

al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista. Un

risultato che premia il lavoro in palestra e che, alla luce della superba

prestazione offerta e dell’entusiasmo che si respira nello spogliatoio,

legittima le ambizioni delle rossoblù di puntare con decisione alla testa

del girone.