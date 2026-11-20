Si parte. La Smile Cosenza Pallanuoto tornerà in vasca domani in Serie B dopo aver guadagnato sul campo la promozione in un torneo di C senza battute d’arresto. Un premio meritato quindi, che sposta però gli equilibri in un campionato in cui in tante proveranno l’assalto alla Serie A2. Cosenza da parte sua ha lavorato per costruire su ottime basi e con l’obiettivo o di trovare nuovi equilibri all’insegna di un progetto pluriennale, in grado di rafforzare sempre maggiormente la rosa a disposizione del confermetissimo mister Gianmarco Manna. Al suo fianco, da direttore tecnico, ci sarà mister Walter Fasano, al ritorno in rossoblu dopo tanti anni in cui ha firmato promozioni e progetti ambiziosi non solo nella sua Campania, arricchendo un curriculum di assoluto spessore. Si parte quindi domani nella piscina di Crotone, scelta per ospitare le gare interne dei rossoblu. L’avversario di turno sarà il Bellator Frusino, compagine laziale, e Cosenza ci arriva con nuovi innesti in arrivo da Salerno e altri giovani che consolidano l’asse pallanuotistico fra la Smile Cosenza Pallanuoto e il Rende Nuoto. Il presidente Francesco Manna ha infatti rinnovato lo staff e dato l’ok ai nuovi innesti che il club ha presentato sui suoi canali social. Il resto, è nelle parole di mister Gianmarco Manna. “Siamo giunti all’esordio in questo campionato di serie B maschile che mancava da un decennio in città – ha ammesso il tecnico – e ci siamo preparati al meglio e abbiamo tanta voglia di iniziare questo nuovo percorso. Ringrazio la società per avermi messo a disposizione tutto quello che era necessario per provare a far bene e sia io che i ragazzi vogliamo ripagare tali sforzi. Sono molto contento di avere Walter Fasano al mio fianco in questa avventura come direttore tecnico. Da domani inizia un campionato lungo e difficile che ci vedrà impegnati a Crotone nelle partite casalinghe ma non c’è nessun alibi e nessuna scusa”.