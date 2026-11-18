Riflettori puntati sul parquet per la sfida più attesa

della giornata. Venerdì 20 novembre, alle ore 20:30, presso

PalaCus ad Arcavacata, andrà in scena lo scontro al vertice tra il

CUS Unical e la Cosenza Volley, valido per il campionato

femminile di serie D.

Una gara che vale molto più dei tre punti: in palio c’è infatti la

prima posizione in classifica, un traguardo prestigioso che rende

questo derby cittadino un vero e proprio crocevia della stagione.

Da una parte l’esperienza, la solidità e la fisicità del CUS Unical,

formazione rodata e abituata a gestire la pressione delle grandi

sfide. Dall’altra l’entusiasmo, la spregiudicatezza e il talento della

giovanissima Cosenza Volley, un gruppo costruito sulla linea

verde che sta sorprendendo tutti per ritmo, organizzazione di

gioco e maturità nonostante la bassa età media.

Sarà un confronto affascinante tra due filosofie e due generazioni

a confronto: l’astuzia tattica delle universitarie contro la

freschezza atletica e la fame di emergere delle atlete rossoblù