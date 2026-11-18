Riflettori puntati sul parquet per la sfida più attesa
della giornata. Venerdì 20 novembre, alle ore 20:30, presso
PalaCus ad Arcavacata, andrà in scena lo scontro al vertice tra il
CUS Unical e la Cosenza Volley, valido per il campionato
femminile di serie D.
Una gara che vale molto più dei tre punti: in palio c’è infatti la
prima posizione in classifica, un traguardo prestigioso che rende
questo derby cittadino un vero e proprio crocevia della stagione.
Da una parte l’esperienza, la solidità e la fisicità del CUS Unical,
formazione rodata e abituata a gestire la pressione delle grandi
sfide. Dall’altra l’entusiasmo, la spregiudicatezza e il talento della
giovanissima Cosenza Volley, un gruppo costruito sulla linea
verde che sta sorprendendo tutti per ritmo, organizzazione di
gioco e maturità nonostante la bassa età media.
Sarà un confronto affascinante tra due filosofie e due generazioni
a confronto: l’astuzia tattica delle universitarie contro la
freschezza atletica e la fame di emergere delle atlete rossoblù
Venerdì sfida tra Cus Unical e Cosenza Volley per la vetta del campionato femminile di serie D
Riflettori puntati sul parquet per la sfida più attesa