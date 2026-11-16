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La Tonno Callipo riemerge con una grande rimonta, ma poi cede al tie-break

Eccezionale recupero della Tonno Callipo che a Padova va sotto di due set, ma poi viene fuori con carattere e determinazione, riprendendo una gara che sembrava persa. Invece, sospinta dai 17 punti di Grigolo e dai 13 ciascuna delle ‘muratrici’ Civitico e Riparbelli (rispettivamente 5 e 3 muri) la squadra giallorossa si riabilita, anche se manca di completare l’opera perdendo al tie-break. E ciò anche perché di fronte c’era la capolista Padova, che resta l’unica imbattuta del girone B, e con i due punti della vittoria si conferma capolista con 13 punti, inseguita proprio dalla Tonno Callipo

a -2, mentre terza è la sorprendente Castellana, che sabato ha violato il campo di Ravenna, prossima avversaria della Tonno Callipo domenica prossima al PalaMaiata.

Sui motivi dell’inattesa partenza frenata di Vibo è molto eloquente di seguito coach Saja, ma la reazione di Scacchetti e compagne rappresenta sicuramente un punto, non solo quello per la classifica, a favore delle giallorosse che sicuramente faranno tesoro delle lacune palesate in quell’inizio gara.

I numeri raccontano di vantaggi vistosi ai punteggi intermedi da parte di Padova nei primi due set: nel primo in particolare 16-10 e 21-11 evidenziano che le venete hanno avuto un’altra marcia rispetto alle giallorosse, chiudendo poi 25-20. Nel secondo parziale riscatto di Vibo ma con Padova sempre in vantaggio (16-13 e 21-15) e col finale a proprio favore per 25-16. Dal terzo è finalmente scattata la molla della reazione nella Tonno Callipo, che stavolta ha condotto 16-13 e 21-17, accorciando così le distanze col 25-19 finale. Ed anche nel quarto set ecco confermarsi la caparbietà del sestetto del presidente Callipo, conducendo 16-12 e 21-17, chiudendo con un eloquente 25-17.

Al quinto set ecco riemergere le difficoltà tra le giallorosse, con Padova che conduce 5-3, 10-7 e 12-7, per poi fissare il finale sul 15-9, esultando così per la vittoria.

INTERVISTA. “Sapevamo che sarebbe stata tosta e ne è venuta fuori una battaglia – spiega coach Saja -, era una partita di quelle belle da giocare al massimo, divertendosi nel farlo. Probabilmente però, abbiamo approcciato l’incontro pensando di dover fare anche più di quel che serviva e siamo andate fuori giri, con percentuali di attacco troppo basse e troppa fretta nel risolvere le situazioni. Dal terzo set in poi invece, abbiamo ritrovato un nostro equilibrio gestendo con più lucidità le fasi di transizione e limitando le imprecisioni che, nei primi due set, ci avevano penalizzato contro una squadra che non perdona nulla. Loro hanno accusato un po’ il colpo e ne abbiamo approfittato pareggiando i conti. Purtroppo nel quinto siamo partiti con un doppio break per Padova che ha condizionato il parziale. Alla fine mettiamo un punto alla nostra classifica, in un campo che ne concede veramente pochi, consapevoli che il nostro percorso di crescita deve proseguire e con la testa – chiude Saja – subito alla gara con Ravenna di domenica prossima”.

ADUNA PADOVA – TONNO CALLIPO 3-2

(25-20, 25-16, 19-25, 17-25, 15-9)

PADOVA: Giay 2, Waberisich 23, Pasa 2, Vecerina 6, Fenzio 18, Marinucci 1, Masiero (L  62% pos,  44% prf), Volpin 12, Simoncelli, Gomiero 8, Venturi 1, Callegaro (L), Damian, Marchesini. All. Rondinelli

TONNO CALLIPO: Scacchetti 1, Botarelli 6, Civitico 13, Riparbelli 13, Pomili 8, Grigolo 17, Pecalli (L, 45% pos, 21% prf), Felappi 2, Courroux, Colombo 4, Pallag, Gazzerro. Ne: Albano. All. Saja

Arbitri: Eleonora Nassiz e Alessandro Scapinello.

Note: durata set 26’, 24’, 28’, 27’, 19’ per un totale di due ore e 4’. Padova: bv 10, bs 12, muri 11, errori 30. Vibo: bv 2, bs 15, muri 13, errori 28. Attacco: %-%, ricezione: %-%.

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