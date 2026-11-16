Devastante Michele Priolo: nel derby dello Stretto arriva la sesta vittoria consecutiva

Devastante Michele Priolo che con un netto 5-0 supera a pienissimi voti l’esame Team Scaletta, nell’ennesimo derby dello Stretto disputato in questa categoria.

Gara mai in discussione per le ragazze di mister De Stefano che a metà del primo tempo piazzano un micidiale uno-due con i gol di Sabatino e Brenda Moreira. Prima dell’intervallo c’è il sigillo di Pantano, abile ad attaccare il secondo palo sull’assist della stessa Brenda.

Nella ripresa ancora due reti in rapida successione che chiudono già nei primi cinque minuti della seconda frazione il conto dei gol ed anche la partita. Albano (terza rete stagionale per la baby biancoblu) realizza la quarta segnatura, poi lo Scaletta prova il power-play, ma la porta sguarnita è facile “preda” per Moreira che si regala la doppietta personale, il decimo gol di fila, e porta il punteggio sul definitivo 5-0.

Una ‘manita’ che consente alle reggine di vincere la sesta gara in altrettante giornate di campionato, in un girone D della Serie B femminile che in settimana ha fatto, purtroppo, registrare il ritiro anticipato del Rione Cicalesi, che peraltro sarebbe stato il prossimo avversario di Cacciola e compagne. In virtù di questo ritiro, la Michele Priolo ha una gara in più a tre giornate dalla fine del girone di andata, con 18 punti; seguono a 12 Lamezia e Lady Mondragone che invece hanno una partita in meno e che si affronteranno domenica prossima in terra campana.

Michele Priolo che tornerà dunque in campo in trasferta a Pisticci il 29 novembre, per poi disputare al PalaMazzetto, in casa, il big-match col Lamezia il 6 dicembre nell’ultima giornata del girone di andata.