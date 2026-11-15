Cadi Antincendi Futura, Mister Sylvio Rocha: “Vittoria di sostanza e carattere. Il voto 10 non esiste, ma a queste ragazzi do un 9”

Il tecnico Mister Rocha ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi.

Alla domanda su quanto fosse contento da 1 a 10, il mister non ha avuto dubbi: “Contentissimo, contentissimo prima di tutto perché abbiamo mantenuto quella che è la dinamica del risultato. Questo è il quarto risultato utile contando anche la Coppa di Divisione: non perdiamo, vinciamo o pareggiamo. È importante l’inizio di stagione che abbiamo avuto, cambiare questa dinamica di risultati era il primo obiettivo e per quello sono più contento di tutti.”

Un successo che vale doppio, considerando il valore dell’avversario: “Non è per caso che loro erano secondi in classifica, a tre punti dal primo posto e con zero sconfitte. Era una partita difficile, dove sapevamo che in certi momenti dovevamo soffrire e competere soprattutto.”

Il tecnico ha poi spostato l’attenzione sulla composizione della rosa: “Non dimentichiamo che su 10 giocatori di movimento in lista cinque sono under. È una squadra con ragazzi che può crescere, devono migliorare. È una categoria impegnativa, non è facile: giocatori di 15-16 anni che devono piano piano prendere la competizione ad alto livello.”

Da qui la valutazione complessiva: “Io non do mai un 10 a nessuno perché il 10 non esiste, per me è una valutazione. Però dovremmo dare un nove a questi ragazzi. Da domani devono continuare col piede per terra, con l’umiltà che hanno e lavorare per continuare sulla strada giusta, la strada dei risultati.”

Mister Rocha ha voluto sottolineare l’impegno del gruppo anche nei momenti difficili: “E’ sempre utile lavorare sulla vittoria, però posso dire che qua si è sempre lavorato bene, da lunedì a venerdì. I ragazzi, anche quando eravamo con zero punti, lavoravano dando il massimo con tanta disponibilità e voglia di migliorare. È sempre più bello e più facile lavorare su un risultato positivo. .”

Ultima battuta sulla prossima sfida contro il Real Fabbrica: “Dovremmo prima di tutto essere competitivi. Da quando abbiamo iniziato a lavorare bene in difesa prendiamo pochi gol; la squadra ha tanta qualità e davanti faremo gol sicuramente. La base deve essere questa: tenere la nostra porta con il minimo gol possibili, perché così dà più opzioni di vincere.”

Sull’avversario: “Il Real Fabbrica è una squadra difficilissima, molto offensiva. Dobbiamo andare lì come oggi a competere, cercare di difendere e sfruttare le occasioni, soprattutto molto organizzati. Vedo che la squadra sta crescendo anche in organizzazione tattica e questo mi fa piacere.”