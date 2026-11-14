Straordinario successo della Cadi Antincendi Futura contro il Cus Molise: 4-2

Il collettivo di Mister Sylvio Rocha inizia a far intravedere un potenziale da urlo, creando tantissimo, dispensando un gioco corale da sogno e mettendo in evidenza la maturità del quindicenne Honorio accanto ad un gruppo che lo segue a ruota, da Parisi a Scopelliti,da Dos Santos a Pizetta da Cambareri ad Honorio senior.

Vittoria blasonata fermando il Cus Molise, imbattuta fino a quel momento e seconda in classifica .

La Cadi Antincendi Futura del Presidente Nino Mallamaci vince e convince. Secondo successo consecutivo dopo quello di Taranto.

.La Futura parte subito con grande aggressività, imponendo un pressing alto e cercando di mettere in difficoltà la costruzione avversaria.

Ancora il brasiliano protagonista poco dopo: vince un rimpallo, si invola verso la porta e sembra avere la possibilità di sbloccare il risultato, ma Oliveira compie un autentico miracolo con la mano di richiamo, mantenendo il punteggio sullo 0-0.

Kadu impegna Oliveira, mentre Dos Santos salta l’uomo e prova a servirlo davanti alla

Oliveira esce dalla propria area, Scopelliti recupera il pallone e il portiere molisano commette un fallo da ultimo uomo. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: cartellino rosso e Cus Molise in inferiorità numerica.