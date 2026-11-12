Elisa D’Elia (Puliservice): “Contro Pizzo bella reazione del gruppo. Ora testa alla prossima sfida”

Il libero della Puliservice parla a cuore aperto dopo la sfida con Pizzo: “Dobbiamo guardare al positivo e ripartire dagli errori. La prossima partita sarà impegnativa, la Cover Catania è forte ma vogliamo portare punti a casa”

Un’altra battaglia, un’altra lezione da mettere in cassaforte. Elisa D’Elia, libero della Puliservice Volley, non si nasconde e racconta senza filtri la partita contro Lory Volley Pizzo, un match che ha regalato emozioni contrastanti e che lascia in dote indicazioni preziose per il prosieguo del campionato.

Elisa, che partita hai vissuto con Pizzo?

«La partita con Pizzo si può dire che è stata una partita dalle due facce. Avevamo iniziato male, sull’onda del riscatto di quella che magari era un po’ il malumore che ci portavamo dalla partita contro Palermo, dalla settimana un po’ difficile. Però secondo me c’è stata una bella reazione da parte del gruppo, che è stato quello di recuperare nonostante fossimo otto punti sotto. Abbiamo recuperato, vinto il set, fatto bene il secondo, poi ovviamente la squadra avversaria ha reagito come è giusto che sia. Qualche errore di troppo e poi la partita è andata com’è andata, però penso che si deve anche non solo guardare in negativo, ma anche in positivo, e c’è stato».

Come state sia come gruppo che come singole?

«Stiamo lavorando, stiamo crescendo giorno per giorno, allenamento dopo allenamento. E appunto, come ho detto poco fa, penso che si debba guardare il positivo di quello che abbiamo fatto sabato per rallegrarci e per tirare su il morale, che era un po’ mancato nella settimana precedente contro Palermo. Al contempo dobbiamo ripartire dagli errori per cercare di lavorare in settimana e migliorare nel singolo e come gruppo».

Prossima sfida?

«Prossima sfida sicuramente impegnativa. Giochiamo contro una squadra che finora ha vinto tre partite su quattro, il forte Catania. È un avversario ostico che gioca in casa, ma noi ci stiamo preparando, ci stiamo preparando ad affrontarla al meglio e speriamo di portare punti a casa, che sono comunque fondamentali per la classifica ed è quello che ci serve».