Il Volley Pianopoli approda in Serie C: mercoledì 8 aprile la conferenza stampa di ringraziamento

Un traguardo storico per lo sport locale e un momento di grande orgoglio per tutta la comunità: il Volley Pianopoli celebra la meritatissima promozione in Serie C con una conferenza stampa ufficiale di ringraziamento a tutti quei tifosi che l’hanno supportata in questi anni fino ad accompagnarla a raggiungere un risultato così importante.

Questa promozione, tra l’altro, arriva in un momento speciale e fortemente significativo per la compagine guidata da Chiara Costanzo: proprio quest’anno la società celebra 10 anni di attività.

L’evento si terrà martedì 8 aprile 2026 alle 19:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pianopoli, in via Indipendenza.

La conferenza stampa sarà l’occasione per ripercorrere la storia del team, le sconfitte e soprattutto le vittorie, ma anche l’amaro secondo posto in Coppa Calabria, valorizzando non solo i risultati sportivi, ma anche la sinergia di staff, atleti e dirigenza costruiti negli anni, oltre al grande valore apportato al territorio.

A intervenire saranno la sindaca di Pianopoli Valentina Cuda, il presidente della FIPAV Calabria Carmelo Sestito, il presidente del Comitato Territoriale Calabria Centro Francesco Strangis e la coach del Volley Pianopoli Chiara Costanzo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Jessica Mastroianni.

La serata rappresenterà non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione di condivisione e festa con tifosi, cittadini e appassionati di sport, per celebrare insieme un risultato che dà lustro all’intera comunità. La cittadinanza è invitata a partecipare.