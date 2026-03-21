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La Kairos Nuoto Lamezia trionfa alle Finali Regionali di Categoria e si conferma prima in Calabria

Grande soddisfazione in casa Kairos Nuoto Lamezia al termine delle Finali Regionali di Categoria, disputate sabato 14 e domenica 15 marzo presso la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

La società casalinga ha chiuso la kermesse con un altro risultato di prestigio, confermandosi ancora una volta prima squadra della regione. Un traguardo significativo, soprattutto alla luce del profondo rinnovamento che ha interessato il gruppo all’inizio della stagione.

«Usciamo da questo campionato molto soddisfatti e fiduciosi – ha dichiarato il direttore tecnico Francesco Strangis, supportato quotidianamente dai mister Niccolò De Giorgio, Angelo Ventura, Armando Labonia e dal preparatore atletico Antonello Masala – in questa nuova stagione siamo stati travolti da tante novità, abbiamo rinnovato molto il gruppo ed eravamo curiosi, quindi, di scoprire come sarebbe andata. I tanti ottimi risultati personali e la conferma della solidità di squadra ci consentono di rimanere ancora saldi al primo posto in Calabria e, soprattutto, ci danno ottime speranze per i prossimi Criteria di Riccione, ai quali parteciperemo numerosi e con tanta voglia di farci valere».

Straordinaria la prestazione corale degli atleti, con numerosi podi e vittorie individuali in tutte le categorie:

– Francesco Altomare: 3° nei 50 e 200 farfalla (R14)

– Andrea Artusa: 2° nei 100 farfalla; 3° nei 50 e 200 farfalla (R1-R2)

– Miriam Artusa: 1° nei 400 stile libero; 2° negli 800 stile libero e nei 200 misti (Ragazzi)

– Paolo Bova: 2° nei 50 dorso; 3° nei 50 rana e 200 misti (R14)

– Alessandro Campisi: 3° nei 1500 stile libero (R1-R2)

– Noemi Canino: 1° nei 400 e 800 stile libero; 2° nei 50 e 200 stile libero (Seniores)

– Giulia Cianflone: 3° posto nei 50, 100 e 200 rana (Juniores)

– Mariafrancesca Cimino: 2° posto nei 50 e 100 dorso e nei 50 e 100 farfalla (Cadetti)

– Fabiola Currado: 1° nei 50 rana, 2° nei 100 rana, 2° nei 50 e nei 200 stile libero e 3° nei 100 stile libero (Juniores)

– Riccardo Pio D’Ippolito: 1° negli 800 stile libero e altri podi (R1-R2)

– Aurora Furci: 1° posto nei 50, 100, 200 stile libero e nei 200 misti (Seniores)

– Gioia Isabella: 2° nei 100 rana, 3° nei 50 rana (Ragazzi)

– Daniel Lico: 1° posto nei 100 e 200 stile libero e nei 50 farfalla, 2° posto nei 400 stile libero e altri podi (R1-R2)

– Demis Francesco Lico: 2° posto nei 50 e 100 farfalla, 3° posto nei 100 stile libero, nei 50 e nei 100 dorso (Cadetti)

– Gabriele Mascaro: 1° posto nei 200 stile libero, nei 50, nei 100 e nei 200 dorso (Cadetti)

– Francesco Perri: 1° nei 400 stile libero, 2° nei 200 (Juniores)

– Gioele Perri: 1° posto nei 50 e nei 100 farfalla, 1° posto nei 200 misti, 2° nei 50 stile libero e 3° nei 400 misti (R14/Assoluti)

– Gianluca Pittelli: 1° posto nei 100 farfalla, nei 50 e nei 100 rana (Juniores)

– Giulia Ragozzino: 1° nei 100 farfalla, 2° nei 5° farfalla, nei 400 misti e 3° posto nei 100 dorso (Ragazzi)

– Teresa Russo: 1° posto nei 100 e nei 200 rana e 2° posto nei 50 rana (Ragazzi)

– Domenico Piero Strangis: 1° posto nei 100 e 200 dorso, nei 200 rana, nei 200 e 400 misti, 2° posto nei 100 rana (Juniores/Assoluti)

– Giulio Torcasio: 1° posto nei 400 e 1500 stile libero, nei 100 misti, 2° posto nei 50, nei  100 e nei 200 stile libero (Cadetti)

Straordinaria la riuscita anche nelle staffette:

–  1° posto 4×50 Stile Libero Ragazzi: Ragozzino G., Artusa M., Russo T., De Sensi L.

 – 1° posto 4×200 Stile Libero Juniores: Lico D. (’11’), D’Ippolito R., Strangis D., Perri F.

– 1° posto 4×200 Stile Libero Cadetti: Mascaro G., Lico D. (’07’), Pittelli G., Torcasio G

– 1° posto 4×50 Misti Juniores: Strangis D., Stranges R., Perri G., Lico D.

– 1° posto 4×50 Misti Cadetti: Mascaro G., Gallo F., Lico D. (’07’), Torcasio G.

– 1° posto 4×50 Misti Ragazzi: Artusa M., Russo T., Ragozzino G., De Sensi L.

– 1° posto 4×100 Misti Cadetti: Mascaro G., Pittelli G., Lico D. (’07’), Torcasio G.

– 1° posto 4×50 Stile Libero Seniores: Furci A., Serra C., Cimino M., Canino N.

– 1° posto 4×100 Stile Libero Seniores: Furci A., Serra C., Cimino M., Canino N.

– 1° posto 4×50 Misti Seniores: Cimino M., Furci A., Serra C., Canino N.

–  1° posto 4×100 Misti Ragazzi: Artusa M., Russo T., Ragozzino G., De Sensi L.

– 1° posto 4×100 Misti Seniores: Cimino M., Furci A., Galati C., Canino N.

– 1° posto 4×50 Stile Libero Cadetti: Mascaro G., Lico D. (’07’), Stranges R., Torcasio G.

– 1° posto 4×100 Stile Libero Juniores: Lico D. (’11’), Perri G., Strangis D., Perri F.

– 1° posto 4×100 Stile Libero Cadetti: Mascaro G., Lico D. (’07’), Pittelli G., Torcasio G.

– 2° posto 4×50 Stile Libero Juniores: Lico D. (’11’), Perri F., Perri G., Strangis D.

– 2° posto 4×200 Stile Libero Ragazzi: Ragozzino G., Russo T., Isabella G., Artusa M.

– 2° posto 4×100 Misti Juniores: Strangis D., Stranges R., Lico D. (’11’), Perri G.

– 3° posto 4×200 Stile Libero Juniores: Currado F., Gigliotti C., De Sensi L., Cianflone G.

– 3° posto 4×50 Stile Libero Juniores: Currado F., Gigliotti C., Cianflone G., Isabella G.

– 3° posto 4×100 Stile Libero Ragazzi: Ragozzino G., Artusa M., Russo T., De Sensi L.

– 3° posto 4×50 Misti Juniores: Gigliotti C., Isabella G., Cianflone G., Currado F.

– 3° posto 4×100 Misti Juniores: Gigliotti C., Isabella G., Cianflone G., Currado F.

– 3° posto 4×200 Stile Libero Ragazzi: Perri G., Bova P., Artusa A., D’Ippolito A.

Questa grande vittoria casalinga rappresenta non solo un punto di arrivo, ma soprattutto una solida base che dà slancio al prossimo importante appuntamento nazionale: i Criteria di Riccione, ai quali la Kairos Nuoto Lamezia si presenterà con un team composto da ben 5 atleti. Cinque giovani agonisti competitivi e determinati a scrivere ancora la storia del nuoto calabrese.

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