Il finale di campionato DR2 di Basket è favorevole all’Asd Multimed Pallacanestro Vibo Valentia

Diventa sempre più competitiva la partecipazione dell’Asd Multimed Pallacanestro Vibo Valentia al campionato Divisione Regionale 2. IL team guidato dai coach Paolo Grasso e Claudio Todaro che stasera, venerdì 20 marzo, al “Pala Borsellino” con inizio alle ore 20,30 dovrà vedersela contro la temutissima Geremia Lumaka Basket Reggio Calabria. I vibonesi hanno le carte in regola per un ruolo sempre più ambizioso e volto a propiziare la scalata alla Divisione Regionale1. Una seria ambizione che nasce sulla scorta della eccellente stagione agonistica dello scorso anno che l’ha vista sconfitta soltanto alla finale per l’accesso al Dr 1 contro il Gamian Belvedere Basket. Ad imprimere più convinzione è la sempre più crescente spinta venuta fuori dallo straordinario impegno dimostrato nel corrente campionato dai giovani cresciuti nel vivaio vibonese che rispondono ai nomi di D’Ambrosio, Anello, Ravese, Gioffrè, Piccione, Lico, Tamburro, Mobilia, Barbalaco, Tropea ed Evolo che vanno ad aggiungersi a formidabili talenti dal calibro di Davide Naso con alle spalle una fortunata esperienza con formazioni di alto rango come Forlì, Trapani, Bisceglie, Catanzaro ed Acireale, militando in “A2” e indossando anche la maglia della nazionale “B”; Francesco Casile che ha riscosso successo in “C” titolare in squadre come la Sp Sport e la mia Basket ed, infine, anche Giovanni Scialabba un fuori classe per la categoria, che ha iniziato con il minibasket e l’under 13 nella pallacanestro Vibo Marina, per poi passare alla Lumaka mini & basket RC, nella dierre RC in “C” e con la viola basket in “A2” e “B”, passando poi alla Varedo in “C unica”. A completare il roster i suoi fratelli Gabriele e Vincenzo, quest’ultimo anche istruttore minibasket nella societa’. A completare il quadro tecnico anche l’istruttrice minibasket Pina Minutoli e il prof. Santo Vazzana, preparatore atletico. “Stasera – spiega alla vigilia della partita Sebastiano Passanisi – la vittoria contro la squadra reggina potrebbe consolidare le meritate chanches dei vibonesi utili per andare ad una finale che esalterebbe ulteriormente l’escalation di quest’anno della Multimed Pallacanestro Vibo Valentia. “