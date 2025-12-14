“L'arte di non sapere, che non dev'essere confusa con l'ignoranza, perchè gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un'idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società” - Luis Sepúlveda
HomeAltri sportLa Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition
Altri sport

La Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition

La Restart è ancora una volta sul tetto d’Italia (ben 69 sono i titoli italiani già conquistati e 139 i podi). È questo il verdetto decretato dai campionati nazionali Silver FGI disputati a Rimini dal 5 al 9 dicembre appena trascorsi, con il medagliere delle reggine composto da 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo.
Il team agonistico composto da Mariarosaria Morabito, Elisa Cara, Serena Laganà e Aurora Denaro, ha portato con ogni singola ginnasta un titolo italiano a testa, peraltro nei livelli più alti della competizione, vale a dire a dire Silver LC ed LE.
Proprio nel campionato LE, è stata Mariarosaria Morabito a centrare l’oro nel suo esercizio al nastro (cat. A4), la ginnasta, veterana Restart, che ha ripetutamente solcato i podi italiani,  si è portata a casa anche un ottimo argento, grazie al secondo posto nell’esercizio con le clavette.
Proseguendo nel campionato LC Silver, Elisa Cara vince la medaglia d’oro con la palla (cat. A3) ed il bronzo a corpo libero e si laurea vice-campionessa italiana nella classifica complessiva (all-around). Medaglia luccicante e d’oro anche per Serena Laganà, campionessa italiana nel campionato LC cat. A2 al corpo libero. Dalla città romagnola, si registrano altre due medaglie, una d’oro (alle clavette) ed una d’argento (al nastro) per Aurora Denaro, nel campionato LC categoria A2.
Continuando con le gare individuali (LC2 cat. A2), oltre la medaglia d’oro nel corpo libero, Serena Laganà ha concluso al quarto posto nell’esercizio con la fune. Al 18° si staglia Caterina Maria Fotia, che chiude al 15° al cerchio. Conclude al 24° posto (clavette) e 17° posto (nastro) la brava Daria Meduri (LC2 cat. J1) che ha dominato per espressività e interpretazione artistica. Nella categoria A4 invece, Benedetta Modica chiude ottava al nastro e tredicesima al cerchio confermandosi nuovamente nella top ten italiana. Proseguendo sulla categoria LC2 – S1 al suo debutto ai Campionati Silver si piazza nella top ten Giorgia Spanti con un prestigioso 10°posto con la palla seguito da un 35° posto al cerchio per un’errore sul finale dettato dalla forte emozione. Infine, nella categoria A1 livello LC-2, hanno gareggiato le più piccole del team agonistico Restart (classe 2016) Nathaly Foti ed Arianna Mallamaci che nonostante la giovane età sono riuscite ad emergere in una competizione di così alto livello piazzandosi entrambe nella top ten italiana (Nathaly 7° alla palla e 9° al cerchio- Arianna 7° alla fune e 33° al corpo libero). Nel campionato LE, il più alto livello agonistico, invece cat. A4, Giada Squillaci porta a casa il 10^ piazzamento con il cerchio ed il 27° con la palla rientrando a casa consapevole del proprio potenziale e con ampi margini di miglioramento.
A questa Winter Edition di Ginnastica in Festa by FGI, la Restart è stata l’unica società reggina a essere riuscita a conciliare oltre i campionati individuali anche quelli di rappresentativa societaria riuscendo, da Settembre a Dicembre a svolgere un lavoro strutturato e continuativo di preparazione atletica e cura tecnica degli esercizi di gara, che ha portato alla preparazione di 2 atlete per i campionati regionali, interregionali e nazionali Gold e 17 atlete per i campionati regionali e nazionali Silver.Risultato reso possibile grazie a uno staff multidisciplinare e in costante formazione composto da Valeria Cannizzaro, Ilenia Cartisano, Francesca Spanti ed Elisa Zumbo, coordinato dalla Tecnico GR di 3° livello e Ufficiale di gara Ylenia Albanese e dalla Dirigente Tecnica Marilena D’Arrigo.
Proseguendo quindi con le gare di rappresentativa a distinguersi nel Torneo Winter Club LC- Allieve la squadretta composta da Cara, Denaro, Fotìa e Laganà
che ha chiuso in 7 posizione su 70 squadre partecipanti, a pochi centesimi dal podio e registrando il punteggio più alto per la Calabria. Stesso torneo ma nella categoria Open (atlete junior e senior) buone le performance per la squadra composta da Elena Amodei (clavette), Giorgia Spanti (palla), Benedetta Modica (corpo libero) e Daria Meduri (nastro e clavette) che ha concorso per la prima volta in una gara di rappresentativa societaria distinguendosi per tecnica ed espressività.  Sempre categoria Open livello LB2, prima gara di federazione per la squadra composta da Alessia Surace (cerchio), Simona Surace (palla), Rebecca Mallamaci (fune) e Veronica Donato (clavette e nastro) che chiude con un lodevole 13 posto; mentre nel campionato LE, open, 15° posto per la squadra composta da Elsa Labate (cerchio), Maria Rosaria Morabito (clavette e nastro) e Giada Squillaci (palla e corpo libero):  tre ginnaste di altissimo livello che, pienamente in corsa per la zona podio, hanno pagato alcune sbavature dovute alla tensione della competizione.  Ad accompagnare le ginnaste in trasferta i tecnici V. Cannizzaro, Y.Albanese e M. D’Arrigo.
Ma non è tutto, giusto un paio di mesi prima di questo trionfo della Restart, un altro trionfo è arrivato e va celebrato. Giada Arco, infatti, ha conquistato l’oro al cerchio (22.000 punti) nella categoria Senior al Campionato di Specialità Gold (zona tecnica 5), nell’ambito dei campionati individuali FGI Junior/Senior, andati in scena dal 17 al 19 ottobre scorsi. Un oro che ha portato Giada a disputare le finali nazionali a Caorle (Ve) andate in scena l’8 ed il 9 novembre e nelle quali la bravissima #rgirl ha concluso al 12^posto assoluto, al cospetto di realtà che disputano anche la Serie A. Arco ha totalizzato 18.133 punti, portando a casa un risultato importantissimo e che dà lustro ancora una volta alla Città Metropolitana ed al club della direttrice tecnica, prof.ssa Marilena D’Arrigo.
Gioia ed entusiasmo per tutto lo staff tecnico della Restart, che può toccare con mano i miglioramenti e la crescita delle proprie ginnaste che si sono tutte contraddistinte per passione, sacrificio, impegno, costanza e dedizione, tutte caratteristiche che stanno alla base della ginnastica ritmica e che la contraddistinguono dagli altri sport
Articolo PrecedenteTonno Callipo: missione compiuta a Jesi
Articolo SuccessivoNuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese. Il presidente Mascaro sottolinea il valore formativo degli esami
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Nuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese. Il presidente Mascaro sottolinea il valore formativo degli esami

Il Lions Club Polistena Brutium dona giochi e attrezzature al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Falcomatà all’evento PGS: “Ho ammirazione per quello che fate perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”

L’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA

Catanzaro: sospensione idrica anticipata nei serbatoi Cappuccini, Materdomini e Madonna dei Cieli

Successo per il mini villaggio di Natale a Straorino

Modifiche alla circolazione notturna nelle gallerie “Torbido” e “Limina”

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

Il Sindaco Franz Caruso al convegno su “Bullismo e Cyberbullismo”: “Anche sul nostro territorio si colgono segnali di recrudescenza. Vanno individuate efficaci strategie di...

Tonno Callipo: missione compiuta a Jesi

Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia: il tributo della città al giovane ciclista scomparso nel 1994

Inaugurazione panchina antiviolenza a Lamezia Terme

La Tonno Callipo supera la vicecapolista Corigliano

Sanità territoriale e medici di famiglia, Reggio ospita il vertice FIMMG

La Cena degli Auguri Lions: un momento di incontro, solidarietà e condivisione

Falcomatà al dibattito “Conflitti globali e diritti umani”: «Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra»

Pallavolo Rossano ASD travolgente: 3-0 al Bisignano e girone d’andata chiuso da capolista

Maestri del Commercio 2025, Confcommercio e 50&più Reggio Calabria celebrano la storia degli imprenditori reggini

Reggina più forte dell’emergenza: 2-0 al Milazzo, quarto successo consecutivo

Torna a San Roberto “Valley Food 2.0”: un successo che raddoppia per celebrare le tradizioni e lo stare insieme

Falsetta e Giannicola (Templari Federiciani) ringraziano We Breast e la deputata Simona Loizzo: “Aiutano la donna a non sentire il peso della malattia e...

“A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato”, ospitato dall’Auditorium di Polistena il 20 dicembre

Natale in musica e danza: l’IIS Lucrezia Della Valle accende Cosenza

“La solitudine tra psiche e fede”. A Riparo un dialogo profondo a partire dal Vangelo dell’Annunciazione

Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

Il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra “Scatti di casa Nostra – La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno”

Legalità e Giustizia: anche a Corigliano Rossano l’impegno del Nuovo Sindacato Carabinieri nel “Percorso della Legalità”

Reggio, l’evento della Lega Navale “Progettare l’inclusione: il mare come spazio accessibile”

“Rinascita Scott”, scarcerato il presunto boss Domenico Cracolici. Ora possibile “effetto domino”

Reggio BiC, vittoria convincente contro Treviso: biancoamaranto in corsa per le Final Four

L’arte va in scena presso la Chiesa del Rosario di Rende Centro alle 18 del 14 dicembre con Simulacrum-L’arte sacra delle teste scultoree

Il Sindaco Franz Caruso all’iniziativa “Il primato delle donne”, promossa dal Centro Italiano Femminile

“Ecuba. Il Sogno”: Katia Colica propone una riscrittura contemporanea della tragedia di Euripide. In scena Daniela D’Agostino

Terza edizione “caLIBRIsì” a Rende

A Corigliano Rossano la terza edizione di “Incanto di Natale”

Il Lungomare di Gallico porta il nome del Capitano Natale De Grazia

Il responsabile del cerimoniale del Comune di Cosenza, Emiliano Sacco, caporale ad honorem

“Vertigo: Il Sud è Magia”. Concerto di Capodanno al Rendano di Cosenza

Ospedale HUB di Cosenza, Franz Caruso: “Ci opponiamo allo scippo, i fatti dimostrano il nostro impegno”

Evento benefico organizzato dal Roma Club Reggio Calabria e previsto per il 17 dicembre presso il reparto di U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica del GOM

La Cestistica Lamezia si aggiudica il derby under 15

Ok definitivo dal Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria al bilancio di previsione 2026-2028

A Melissa il Natale è un tempo che mette radici: fino al 6 gennaio un carnet di eventi che racconta identità, comunità e sostenibilità

Pari opportunità, le linee programmatiche della consigliera di parità supplente della Provincia di Vibo

Da Reggio Calabria la prima puntata del podcast di Business Capital Magazine lanciato da Federimpreseuropa

Sap Catanzaro su intervento nell’incendio palazzo di fronte stazione centrale: “Alto senso del dovere e disprezzo del pericolo”

Caulonia, grande successo per la “Christmas Green – Giornata ecologica di sensibilizzazione”

Il Cammino del Pane unisce Calabria e Basilicata: una giornata per raccontare il futuro attraverso il bene più antico dell’umanità

Il 17 dicembre a Reggio Calabria il ciclo di conferenze “Radici”

Rossano, tutto pronto per l’evento “Friendly Christmas Evening”

Emergenza a Mesoraca (KR), CNDDU: “Senza riscaldamento il liceo Lombardi Satriani, a rischio il diritto allo studio. Chiesto intervento urgente degli enti preposti”

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la “Festa dell’atletica calabrese” del Comitato regionale Fidal

La meraviglia di Dickens sul palco di Sguardi a Sud: il 14 dicembre, va in scena “Canto di Natale” a cura della Compagnia Porta...

Il commiato del sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa del Presidente Franco Pontorieri

Il TDDM conclude l’anno di incontri dedicati al suo quarantennale

Parcheggi gratuiti per i veicoli elettrici: la Giunta di Cosenza approva l’esenzione fino al 2026

Monitoraggio Campi Elettromagnetici a Vibo Valentia: nessuna criticità rilevata nei periodi di riferimento

RaccontArti, inaugurata la IV edizione: nuova sede e un percorso diffuso per il Natale di Catanzaro

Il programma delle festività al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Rinvenuti 3,5 kg di marijuana in case disabitate di Africo Nuovo

Reggio: preziosi per oltre 2 milioni confiscati a finto promotore finanziario

A Scuola di… Gusto: un viaggio nel cuore della Dieta Mediterranea. Ultimo appuntamento di Taste Experience Calabria

Un arresto per droga a Gioiosa Ionica

A Rende la presentazione della guida enogastronomica “Il Cavaliere Identitario”: un viaggio nel gusto e nelle radici dei territori

24 anni fa a Cosenza il trasferimento della comunità rom di Via Gergeri nel villaggio di San Vito Alto: l’iniziativa “Spostati e dimenticati”

Guardia di Finanza: il sottotenente Gianluca Monda a capo del Nucleo Operativo del Gruppo di Catanzaro

Cerisano porta la formazione nel borgo. All’Università della Calabria inaugurato il Master che rafforza il modello di rigenerazione voluto dal sindaco Di Gioia

Accordo Quadro tra Polo Digitale Calabria e ITS CADMO Academy per rafforzare formazione, innovazione e competenze digitali nel territorio

Provincia di Vibo. Il voto ponderato ridisegna il Consiglio, eletti i nuovi dieci consiglieri provinciali

Reggio e la Calabria protagoniste a Bruxelles: Milia (FI) al tavolo tecnico con il Commissario Europeo per lo sport e le politiche giovanili Glenn...

Intimidazione a Crosia: lettera anonima alla sindaca Aiello

“Un disegno per nonno Pino”: a Filadelfia la quarta edizione tra memoria, valori e comunità

“Occhjiu non vidi, cori non doli”: al Teatro Comunale di Catanzaro l’arte che cura e unisce

Cosenza, il Comune interviene ancora sul Busento: fototrappole e sanzioni contro gli incivili

Ottava edizione Artisti in corsia: appuntamento al Teatro Comunale di Catanzaro

A Cosenza nasce la Polisportiva SMILE: una nuova visione per lo sport del territorio

Formazione, etica e responsabilità professionale: l’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro accoglie i nuovi iscritti

Cosenza, il bilancio di previsione 2025-2027 approda in Consiglio comunale

Provinciale Lauropoli-Sibari: incontro operativo tra Comune e Sirjo

Trentennale della morte di Natale De Grazia, Falcomatà: “Simbolo di legalità ambientale quanto mai attuale ai giorni nostri”

Caputo a Guccione: “Chi ha distrutto la sanità oggi critica chi la sta risanando”

Catanzaro, AMC S.p.A.: reintrodotta la fermata all’interno del Presidio Ospedaliero De Lellis sulla Circolare Nord

LibrinComune: martedì 16 dicembre la presentazione a Palazzo dei Bruzi del libro di Andreea Paula Danilescu “Le rimesse nel cappotto”

“Finalmente Natale”: online il cartellone degli eventi tra tradizione, arte e nuove generazioni

Nasce a Villa San Giovanni l’Odissea Museum: il primo museo dedicato al viaggio di Ulisse nello Stretto

La favola di Barbara Bacciottini: dalla chiamata in extremis all’esordio vincente con la Tonno Callipo

Rende, fase finale del Censimento 2025: al via gli ultimi rilevamenti sul territorio

Intimidazione a sindaca di Crosia, M5S: “Solidarietà e vicinanza”

Due imprenditori calabresi nel board nazionale di Confindustria Alberghi

“Mai più sole”, all’“Einaudi-Alvaro” di Palmi un convegno con l’AIDM per educare i giovani al rispetto e alla non violenza

Trent’anni senza De Grazia, da Reggio Calabria Legambiente lancia 10 proposte sui traffici illegali di rifiuti e gli affondamenti sospetti di navi nel Mediterraneo

A Settimo di Montalto Uffugo si accende l’Albero della Solidarietà

Reggio, “Il Grinch” arriva al Teatro “Francesco Cilea”: acrobazie, musica e magia per un Natale indimenticabile

FIDAS ODV Scalea: pronta la VI edizione del Concorso dedicato a Ludovica Tommaselli

Cantiere nel Centro Storico di Tropea, Piserà: “Lavori fermi da aprile, necessario restituire decoro e certezze ai cittadini”

GeoDesign e co-progettazione: il Pollino avvia il primo laboratorio di pianificazione turistica integrata

Greco (Casa Riformista – Italia Viva): “Irresponsabile spostare i Canadair da Lamezia a Crotone”

“Esprimo ferma condanna e profonda preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza avvenuto a Schiavonea. Sono fatti che non possono e non devono trovare alcuna...

“Escalation di violenza” a Schiavonea, Straface: “Episodio gravissimo. Regione a lavoro per affrontare fragilità e rafforzare l’integrazione”

Corsi e Costanzo: “La metropolitana sia gratuita dal 31 dicembre al 7 gennaio”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook