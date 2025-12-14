La Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition

La Restart è ancora una volta sul tetto d’Italia (ben 69 sono i titoli italiani già conquistati e 139 i podi). È questo il verdetto decretato dai campionati nazionali Silver FGI disputati a Rimini dal 5 al 9 dicembre appena trascorsi, con il medagliere delle reggine composto da 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo.

Il team agonistico composto da Mariarosaria Morabito, Elisa Cara, Serena Laganà e Aurora Denaro, ha portato con ogni singola ginnasta un titolo italiano a testa, peraltro nei livelli più alti della competizione, vale a dire a dire Silver LC ed LE.

Proprio nel campionato LE, è stata Mariarosaria Morabito a centrare l’oro nel suo esercizio al nastro (cat. A4), la ginnasta, veterana Restart, che ha ripetutamente solcato i podi italiani, si è portata a casa anche un ottimo argento, grazie al secondo posto nell’esercizio con le clavette.

Proseguendo nel campionato LC Silver, Elisa Cara vince la medaglia d’oro con la palla (cat. A3) ed il bronzo a corpo libero e si laurea vice-campionessa italiana nella classifica complessiva (all-around). Medaglia luccicante e d’oro anche per Serena Laganà, campionessa italiana nel campionato LC cat. A2 al corpo libero. Dalla città romagnola, si registrano altre due medaglie, una d’oro (alle clavette) ed una d’argento (al nastro) per Aurora Denaro, nel campionato LC categoria A2.

Continuando con le gare individuali (LC2 cat. A2), oltre la medaglia d’oro nel corpo libero, Serena Laganà ha concluso al quarto posto nell’esercizio con la fune. Al 18° si staglia Caterina Maria Fotia, che chiude al 15° al cerchio. Conclude al 24° posto (clavette) e 17° posto (nastro) la brava Daria Meduri (LC2 cat. J1) che ha dominato per espressività e interpretazione artistica. Nella categoria A4 invece, Benedetta Modica chiude ottava al nastro e tredicesima al cerchio confermandosi nuovamente nella top ten italiana. Proseguendo sulla categoria LC2 – S1 al suo debutto ai Campionati Silver si piazza nella top ten Giorgia Spanti con un prestigioso 10°posto con la palla seguito da un 35° posto al cerchio per un’errore sul finale dettato dalla forte emozione. Infine, nella categoria A1 livello LC-2, hanno gareggiato le più piccole del team agonistico Restart (classe 2016) Nathaly Foti ed Arianna Mallamaci che nonostante la giovane età sono riuscite ad emergere in una competizione di così alto livello piazzandosi entrambe nella top ten italiana (Nathaly 7° alla palla e 9° al cerchio- Arianna 7° alla fune e 33° al corpo libero). Nel campionato LE, il più alto livello agonistico, invece cat. A4, Giada Squillaci porta a casa il 10^ piazzamento con il cerchio ed il 27° con la palla rientrando a casa consapevole del proprio potenziale e con ampi margini di miglioramento.

A questa Winter Edition di Ginnastica in Festa by FGI, la Restart è stata l’unica società reggina a essere riuscita a conciliare oltre i campionati individuali anche quelli di rappresentativa societaria riuscendo, da Settembre a Dicembre a svolgere un lavoro strutturato e continuativo di preparazione atletica e cura tecnica degli esercizi di gara, che ha portato alla preparazione di 2 atlete per i campionati regionali, interregionali e nazionali Gold e 17 atlete per i campionati regionali e nazionali Silver.Risultato reso possibile grazie a uno staff multidisciplinare e in costante formazione composto da Valeria Cannizzaro, Ilenia Cartisano, Francesca Spanti ed Elisa Zumbo, coordinato dalla Tecnico GR di 3° livello e Ufficiale di gara Ylenia Albanese e dalla Dirigente Tecnica Marilena D’Arrigo.

Proseguendo quindi con le gare di rappresentativa a distinguersi nel Torneo Winter Club LC- Allieve la squadretta composta da Cara, Denaro, Fotìa e Laganà

che ha chiuso in 7 posizione su 70 squadre partecipanti, a pochi centesimi dal podio e registrando il punteggio più alto per la Calabria. Stesso torneo ma nella categoria Open (atlete junior e senior) buone le performance per la squadra composta da Elena Amodei (clavette), Giorgia Spanti (palla), Benedetta Modica (corpo libero) e Daria Meduri (nastro e clavette) che ha concorso per la prima volta in una gara di rappresentativa societaria distinguendosi per tecnica ed espressività. Sempre categoria Open livello LB2, prima gara di federazione per la squadra composta da Alessia Surace (cerchio), Simona Surace (palla), Rebecca Mallamaci (fune) e Veronica Donato (clavette e nastro) che chiude con un lodevole 13 posto; mentre nel campionato LE, open, 15° posto per la squadra composta da Elsa Labate (cerchio), Maria Rosaria Morabito (clavette e nastro) e Giada Squillaci (palla e corpo libero): tre ginnaste di altissimo livello che, pienamente in corsa per la zona podio, hanno pagato alcune sbavature dovute alla tensione della competizione. Ad accompagnare le ginnaste in trasferta i tecnici V. Cannizzaro, Y.Albanese e M. D’Arrigo.

Ma non è tutto, giusto un paio di mesi prima di questo trionfo della Restart, un altro trionfo è arrivato e va celebrato. Giada Arco, infatti, ha conquistato l’oro al cerchio (22.000 punti) nella categoria Senior al Campionato di Specialità Gold (zona tecnica 5), nell’ambito dei campionati individuali FGI Junior/Senior, andati in scena dal 17 al 19 ottobre scorsi. Un oro che ha portato Giada a disputare le finali nazionali a Caorle (Ve) andate in scena l’8 ed il 9 novembre e nelle quali la bravissima #rgirl ha concluso al 12^posto assoluto, al cospetto di realtà che disputano anche la Serie A. Arco ha totalizzato 18.133 punti, portando a casa un risultato importantissimo e che dà lustro ancora una volta alla Città Metropolitana ed al club della direttrice tecnica, prof.ssa Marilena D’Arrigo.