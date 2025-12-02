Puliservice Reggio Calabria, il sogno continua. Dalila Verduci: “Momento magico”

Non si ferma la cavalcata della Puliservice Volley Reggio Calabria, prima in classifica nel campionato di Serie C Femminile. Dopo un nuovo successo per tre a zero, la squadra dimostra una coesione e un’intesa in costante crescita. Tra le protagoniste di questo momento magico c’è Dalila Verduci, giocatrice di talento, che abbiamo intervistato per raccontare le emozioni di questa stagione.

«Arriviamo da un momento magico per la Puliservice», esordisce Verduci. «Arriviamo da una striscia di vittorie importantissima e, puntino dopo puntino, si può dire che abbiamo iniziato benissimo il campionato. È una cavalcata bellissima».

E come sta vivendo questo momento la squadra? «La stiamo vivendo molto bene – conferma la pallavolista – e comunque siamo molto più unite rispetto a inizio anno. Si sente, in campo e fuori».

Uno dei picchi emotivi della stagione è stato senza dubbio il derby di ieri, vinto con nel turno scorso contro la giovane Sozzi. «Il derby è stato un bel derby, non sottovalutato. Abbiamo programmato bene l’allenamento durante la settimana e poi i risultati si sono visti in partita», spiega Verduci con la determinazione di chi sa che la preparazione paga.

Il mister Franco Giglietta ha elogiato pubblicamente la sua prestazione, definendola “importante”. «Mi sto trovando bene sia col mister, sia con il secondo allenatore Luciano Azzarà, sia naturalmente con tutte le compagne. C’è un bel feeling».

Con una simile intesa e risultati così convincenti, è lecito sognare in grande. Dove può arrivare questa Puliservice? «Noi vorremmo arrivare in alto – dichiara senza esitazione –, vorremmo continuare a stare in testa alla classifica. E aspettiamo con fiducia anche la seconda fase, quando arriverà. Il nostro obiettivo è mantenere questa concentrazione e questo spirito».

La Puliservice Volley Reggio Calabria, squadra associata al progetto Sportspecialist, prosegue il suo cammino, con la testa in classifica e i piedi ben piantati a terra.