La Tonno Callipo si impone anche a Lamezia e resta terza in classifica

Continua la striscia positiva della Tonno Callipo di coach Lanci che, sul campo del Lamezia, ottiene la settima vittoria stagionale in otto gare, la quarta consecutiva, e consolida il terzo gradino del podio in classifica. Facendo così ancora meglio della prima serie stagionale di tre successi di fila, interrotti dal tie-break perso a Sciacca lo scorso 2 novembre. Da allora una vittoria in più, quattro e, tranne quella al quinto set a Letojanni, le altre tre tutte piene. Continua dunque benissimo il percorso di crescita dei giovanotti giallorossi, ormai calatisi ottimamente nel contesto del torneo.

Andando alla gara di ieri, giocata al PalaGatti per lavori al PalaSparti fin da inizio torneo, soltanto nel secondo set c’è stato un po’ di equilibrio. Infatti nel gioco iniziale i giallorossi, come sempre trascinati da Boiko con 27 punti finali, di cui ben 5 ace e 2 muri, hanno sempre condotto nel punteggio. Con vantaggi alquanto vistosi (10-4, 16-8) e fino al 25-13 finale, segno della superiorità dei giallorossi.

Come anzidetto il secondo parziale invece, ha fatto registrare un cammino punto a punto tra le due squadre. Così ecco le parità da 11-11 e fino al 15-15. Da qui in poi l’opposto Boiko aumenta la portata dei suoi colpi, e sul 18-21 coach Torchia di Lamezia chiama time out. Che sembra dare qualche sussulto ai lametini, sotto soltanto di 2 lunghezze (20-22). Stavolta è coach Lanci a chiamare tempo. E dopo tre errori di cui due di Vibo, si arriva al set point (22-24) conquistato da Paglialunga, finalizzato subito da un errore-punto di Palmeri, così Vibo si porta sul 2-0.

Nel terzo set Lamezia sembra arrendersi in partenza, grazie soprattutto ad una Tonno Callipo che inizia forte. 9-2 e 14-6 per Vibo che non lascia scampo. Lamezia fa entrare i giovanissimi ed i giallorossi prendono il largo (19-10, 22-13), chiudendo set ed incontro con tre punti di fila del solito super-Boiko. Sul finire spazio per Vibo anche per l’altro libero Fusco. Da segnalare anche le buone prestazioni dei due ‘muratori’ giallorossi: Borgesi 8 punti con 4 muri; Halim la metà, 4 con 2 muri.

Ora un doppio turno interno, sabato prossimo contro Crotone, tra due settimane con Corigliano.

INTERVISTA. “Ci aspettavamo una gara difficile perché era un derby – spiega coach Lanci -, e perché Lamezia aveva puntellato il suo roster con l’innesto di Palmeri, e ieri c’è stato anche il rientro del loro argentino. Ma noi siamo stati bravi ad interpretarla fin dall’inizio nel miglior modo possibile, riuscendo a mettergli pressione con la nostra battuta e loro hanno fatto fatica a giocare con la palla staccata da rete. Poi siamo stati bravi a continuare con lo stesso atteggiamento e ritmo di gara, imponendo il nostro. Un po’ di equilibrio nel secondo set, ma anche lì con due turni in battuta importanti siamo riusciti a portarlo dalla parte nostra. Adesso guardiamo con fiducia alla gara contro Crotone, che dovremo affrontare col giusto atteggiamento, nonostante la loro classifica possa dire il contrario. Noi proseguiamo il nostro percorso di crescita senza guardare più di tanto la classifica, ma sapendo – conclude Lanci – di dover giocare ogni partita col piglio giusto.”

RAFFAELE LAMEZIA-TONNO CALLIPO 0-3

(13-25, 22-25, 15-25)

LAMEZIA: Palmeri 12, Esposito, Iorno 2, Porfida, Lucchino, Graziano (L), Sacco 3, Monesterolo 3, Butera 5, Bruni 1, Lorusso, Ferraro 3, Strangis (L). Ne: Caccamo, Miftah All. Torchia.

TONNO CALLIPO: Piovan 2, Boiko 27, Borgesi 8, Halim 4, Paglialunga 8, Netti 4, Buttarini (L), Mauceri 1, Saturnino, Fusco (L). Ne: Vassallo, Calello, Smeraldo Riga. All. Lanci

Arbitri: Annalisa Martorino e Carmelo Fioria.

Note: durata 21’, 28′, 24′, per un totale di un’ora e 13′. Lamezia: ace 4, bs 11, muri 1, errori 21; Vibo: ace 7, bs 8, muri 9, errori 16. Attacco: 27%-48%, ricezione 55%-71%.