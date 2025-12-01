Grande riuscita per il 2° Torneo di Pallanuoto organizzato dalla Kairos Lamezia

Ieri, domenica 30 novembre, la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha ospitato una nuova giornata all’insegna della pallanuoto, organizzata da mister Enzo Mirante, responsabile tecnico della Kairos Nuoto Lamezia, e dedicata alla categoria Ragazzi.

Alla manifestazione hanno preso parte diverse società, non solo regionali: i padroni di casa della Kairos, l’AQA Cosenza con la squadra femminile Juniores, il CUS Bari, il Rende Nuoto e la Rari Nantes Crotone. Si è trattato di una mattinata all’insegna del corretto agonismo, utile anche in vista dei prossimi impegni di campionato. Le partite hanno rappresentato un importante banco di prova per schemi, tattiche e per valutare la preparazione dei nuovi atleti recentemente inseriti in rosa.

La classifica finale ha visto il CUS Bari aggiudicarsi la vittoria del torneo, seguito da Rari Nantes Crotone, AQA Cosenza, Rende Nuoto e Kairos Nuoto Lamezia.

Al termine della kermesse, mister Enzo Mirante ha commentato: «Sto provando i nuovi atleti per capire sempre meglio su cosa lavorare e quali ruoli potranno ricoprire in campionato i ragazzi al debutto».

La giornata si è conclusa con una bellissima partita della categoria Under 11, che ha visto fronteggiarsi l’AQA Cosenza e i piccoli atleti della Kairos, allenati da mister Pierluigi De Fazio, i quali hanno regalato un grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti.

Per la categoria Ragazzi hanno debuttato Aldo Dara, Claudio Vincenzini, Alfonso Trapuzzano, Nicolò Ceraudo, Pasquale Chirumbolo, Aldo Roselli, Mattia Chirumbolo e Flavio Scerbo.

I piccoli atleti seguiti da mister De Fazio scesi in vasca sono stati invece Vito Alemanni, Matteo Mazziotti, Nicolò De Sando, Matteo Barcello, Antonio Buccinnà e Noah De Luca.