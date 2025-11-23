Serie C Femminile: Rossano travolge la Pink Volo Lamezia e firma l’ottava vittoria

La Pallavolo Rossano ASD consolida la sua leadership nel campionato di Serie C Femminile conquistando l’ottava vittoria consecutiva e mantenendo l’en plein stagionale. A Lamezia Terme, nella palestra comunale “Monsignor S. Gatti” di Via dei Bizantini, le gialloblù superano la Pink Volo Lamezia con un perentorio 0-3 (7-25, 13-25, 9-25), in una gara dominata dall’inizio alla fine.

Un successo netto, costruito sulla solidità del gruppo e sulla capacità di adattarsi a una formazione rimaneggiata. Coach Luigi Zangaro, infatti, deve fare i conti con l’assenza di Valeria Diaco e con l’indisponibilità di Margo Dziunyk, costretta in panchina per un infortunio a un dito. Nonostante ciò, le libellule bizantine impongono ritmi e qualità di gioco che le padrone di casa non riescono mai ad arginare.

La Pink Volo Lamezia scende in campo con Benedetta Apa in regia, Sara Sorrenti opposta, Sara Genovese e Mariastella Cosentino al centro, Serena Bartone e Giorgia Talarico in posto quattro, con Mirella Sergi nel ruolo di libero. Un gruppo giovane, pieno di entusiasmo, ma che fatica a reggere la pressione imposta dalla corazzata bizantina.

Il Rossano risponde con Fabiola De Araujo al palleggio, Federica Novello opposta, Marika Grillo e Sara Genova centrali, Valentina Martilotti e Martina Domanico come schiacciatrici, mentre la fase difensiva viene guidata da Michela Falcone (L1) e Morena Scorpaniti (L2).

Il primo set è un monologo rossanese: dopo il 4-1 iniziale, i servizi incisivi delle gialloblù, creano un solco incolmabile, portando rapidamente al 13-3 e poi al netto 25-7 conclusivo.

Il secondo parziale mostra un Lamezia più ordinato, ma la Pallavolo Rossano mantiene saldamente il controllo. Le bizantine accelerano sul 17-8 e poi sul 20-9, chiudendo 25-13. Nel set trova spazio anche Veronica Risuleo. Nel terzo set si vede un ampio turnover nella fila delle biziantien, con Sara Genova spostata nel ruolo di opposta e l’ingresso dal primo punto di Caterina Greco e Veronica Risuleo. Dopo l’1-0 locale, il Rossano riprende immediatamente il comando del gioco, allungando sul 12-6 e chiudendo definitivamente la partita 25-9.

Una prova magistrale, che certifica la forza, la profondità e la maturità della squadra. La pallavolo Rossano Asd, continua così la propria corsa in vetta alla classifica, forte di otto vittorie in altrettante gare e di una crescita tecnica evidente. Per coach Zangaro e per le sue atlete, la stagione prosegue con entusiasmo, consapevolezza e la determinazione di chi vuole restare protagonista fino alla fine.