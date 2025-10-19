Il 26 ottobre 2025 a Simeri Crichi dopo sette anni torna a svolgersi il famoso Slalom, organizzato dal GRUPPO PILOTI DEL SUD plus in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il tutto supportato dalla presenza del Presidente del Gruppo Alfio Canino e dal responsabile Kart, istruttore Giulio Sesa. date spazio ai Vostri sogni e alla Vostra passione … se puoi sognarla puoi viverla. Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 11, si terrà la conferenza stampa per presentare lo” SLALOM 1°TROFEO CITTÀ DI SIMERI CRICHI”
Simeri Crichi: torna lo Slalom organizzato dal Gruppo Piloti del Sud
