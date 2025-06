Domenica 6 luglio la XC Pineta Siano, Carpino: “Sport, natura e rinascita per il cuore verde di Catanzaro”

Catanzaro si prepara a vivere una giornata di grande sport e profondo valore simbolico. Domenica 6 luglio 2025, il Parco “Li Comuni” ospiterà la prima edizione della XC Pineta Siano, tappa conclusiva della XCalabra Cup 2025, circuito ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Calabria. Una gara che vedrà sfidarsi atleti agonisti e amatori di tutte le età su un tracciato di circa 5 km interamente sterrato, immerso nella natura del nostro cuore verde cittadino.

L’evento è promosso dalla ASD Swattati Team Catanzaro, realtà sportiva attiva e dinamica che in pochi anni ha saputo affermarsi nel panorama nazionale, con il supporto dell’Amministrazione Comunale e di Calabria Verde. Una sinergia che ha reso possibile un appuntamento importante, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il suo profondo significato civico.

La Pineta di Siano, infatti, è stata duramente colpita dall’incendio del 2021. Negli ultimi anni è stato avviato un percorso di recupero ambientale che ha restituito dignità e bellezza a questo luogo: sono stati rinaturalizzati oltre quattro ettari di bosco, rimossi gli alberi pericolanti, ripristinata la fontana e riaperta parzialmente l’area giochi, dove sono stati piantati nuovi alberi. Alcuni tronchi bruciati sono stati riutilizzati per creare aiuole in modo sostenibile, mentre sono in corso interventi di pulizia su altri quindici ettari di parco.

Gran parte di questi interventi sono stati resi possibili grazie al lavoro costante e prezioso di Calabria Verde, che con competenza e visione ha contribuito in modo determinante alla riqualificazione ambientale della Pineta. «La rinascita di questo luogo – ha dichiarato Carpino – è frutto di un impegno collettivo, dove la professionalità di Calabria Verde ha rappresentato un punto fermo nel percorso di recupero e valorizzazione di un bene comune che appartiene a tutta la città».

Proprio in questo contesto è nato il primo tracciato ufficiale di mountain bike del Comune di Catanzaro, riconosciuto da FCI e CONI. Un’infrastruttura sportiva che rappresenta un nuovo inizio, un investimento concreto verso una visione della Pineta come spazio multifunzionale dove natura, sport e socialità possano convivere in armonia.

Dunque, domenica 6 luglio sarà l’inizio di una nuova stagione per la Pineta di Siano. Un’occasione per vivere lo sport immersi nel verde, per riscoprire le bellezze naturalistiche del nostro territorio e per rafforzare il legame tra comunità e ambiente. È inoltre in corso un iter legislativo per il riconoscimento della Pineta come Riserva Naturale di rilevanza regionale: un passo decisivo per tutelare e valorizzare in modo duraturo questo patrimonio unico.